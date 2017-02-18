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Mersin Haberi: Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın

Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın
01:0918 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın
Tarsus'ta mobilya fabrikasında yangın

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.
Tarsus'un Gökçeler Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla fabrikanın üretim yapan bölümüne sıçramadan söndürüldü.
Depodaki malezemelerin kül olduğu yangında, zararın büyük olduğu belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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