Tokat'ta sollama kazası: 15 yaralı

Fatih YILMAZ Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) – TOKAT'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sırlarında Tokat Niksar Karayolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat'ta gitmekte olan 33 yaşındaki Vedat Buyar idaresindeki 60 NJ 981 plakalı yolcu minibüsü iddiaya göre aynı istikamete gitmekte olan TIR'ı sollarken karşı istikametten gelen 32 yaşındaki Halil Ecdar idaresindeki 60 HS 881 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücüler Vedat Buyar ve Halil Ecdar araçlar içinde sıkıştı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araçların içerisinde sıkışan sürücüleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kurtardı. Kaza iki araçta yaralanan 15 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile karayolu yaklaşık 1.5 saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

DHA