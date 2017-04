Turizmin can simidi; Gurbetçiler

AVRUPALI turist rezervasyonları büyük ölçüde azalırken, Avpura'da çalışan Türk işçileri yaptığı rezervasyonlarındaki artış turimciler için can simidi oldu.

Turisten umudu kesen turizmciler, Avrupa'daki Türkler'in rezervasyonları ile teselli buldu. Geçen yıllara göre gözle görünür artan rezervasyonlar, fiyatların düşmesine bağlandı. Kuşadası'nda bulunan Bentour Satış Direktörü Dieter Reiser, rezarvasyonlarla ilgili bilgi verdi. Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan Türkiye'ye en fazla turist getiren tur operatörlerden biri olan Bentour'un yöneticilerinden Reiser, şöyle dedi:

"Türkiye'yi seven çok insan var. Son olaylardan sonra biraz bakış açıları değişti. Türkiye'ye yönelik dikkatli ve temkinli bir bakış açısı var. İnsanlar beklemede, özellikle 16 Nisanı bekliyor. 16 Nisan sonrası Türkiye'de herkesin bir günde kapanacağı düşüncesi var insanlarda. Toparlanması için 2-3 aylık süreler değil, 2-3 yıl gerekiyor. Gerçek fiyat dengesinin kurulması, Türkiye'nin gidilebilecek bir ülke imajının yakalanması için en az 2-3 yıl gerekiyor."

"MÜŞTERİ SATIN ALIYORUZ"

Sadece son dakika satışlarının olduğunu söyleyen Reiser, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ana müşterisi, Türkiye'yi sevenler bekliyor. Kimi tatilciler de bu tür olayların, sıkıntılı dönemlerin sonunda fiyatların düşeceğini anladı. Fiyatların biraz daha düşmesini bekliyorlar. O zaman son dakika rezervasyonu yapacaklar. Biz ise elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Otelcilerle birlikte gazete ve televizyonlarda büyük reklam kampanyaları düzenliyoruz. Satış ofislerine daha yüksek komisyonlar ödüyoruz. Otelcisi, tur operatörü, satış ofisiyle ucuz ve uygun fiyatlarla yolcuyu satın alıyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor. Buna rağmen yaz ayları için henüz satış yok."

KOMŞUNU AL DA GEL

Reiser, Türk hükümetinin 'Tatilini ülkende geçir', 'Komşunu alda gel' gibi sloganlarını kendilerinin de kullandığını anlatırken, "Bununla ilgili satış ofislerine uygun paketler uyguluyoruz. Tanıdıklarını, arkadaşlarını getirenlere özel teklifler sunuyoruz. Alman komşunu getirene özel indirim yapıyoruz. Türk tatilciler açısından sonuçlar çok iyi. Şu an 2016 rakamlarına göre, 2017 yılında Türklerde artış var. Fiyatlarımız çok aşağıda. Günlüğü 100 Euro olan otelde 50 Euro'ya düştü" dedi.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER GELİYOR"

MTS Global Genel Müdürü Tanju İçten ise aldıkları rezervasyonların hep kısa süreli olduğunu söyledi. Türklerin yeni bir müşteri portföyü oluşturduğunu belirten İçten, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatların da düşmesiyle birlikte yeni bir müşteri portföyümüz oluştu. Yurt dışında yaşayan Türkler. Sadece bizim değil, tüm tur operatörlerde Türk müşteriler artış gösterdi. O fiyatlara başka ülkelere gitmeleri mümkün değil. Özellikle Almanca konuşan ve Türkler'in yoğun yaşadığı ülkelerden bazı aylarda aldığımız rezervasyonlarda yüzde 90'ı Türkler'den oluştu. Avrupa'dan gelen Türk tatilcinin sadece otele faydası olur. Kendi ülkesine geldiği için tur almaz. Gideceği yere kendisi gider. Ekonomiye büyük katkı yapmas buna karşın can simidi olacak."

DHA