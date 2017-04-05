TÜRKSAT'ın bombalanmasına yönelik 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ın bombalanmasına yönelik 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BENİM EŞİM SİZE NE YAPTI

Helikopterlerden açılan ateş sonucu şehit olan Ahmet Özsoy'un eşi müşteki Yasemin Özsoy, sanıkların yaptıklarını kabul etmemelerini anlayamadığını söyleyerek "Benim eşim size ne yaptı Siz nasıl askersiniz Nasıl ülkeyi koruyorsunuz Bana Silopi'den bilmem nereden bahsediyorsunuz. Biz hep sizin için dua ediyorduk, sizin yaptığınıza bakın. Sizin için dua eden insanlara yaptıklarınıza bakın" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

SİZİN ESED'DEN NE FARKINIZ VAR

Olay günü tüm komşularıyla birlikte kaldıkları lojmanın bahçesine çıktıklarını belirten Özsoy, "Biz orada otururken bizi taramaya başladılar. Esed'in yaptıklarını gördünüz, duydunuz. Sizin onlardan ne farkınız var Halen Müslümanlık iddiası yapabilecek misiniz Kapımız yumruklandı 'boşaltacaksınız burayı' dediler. Ben giderken eşimi şehit ettiler. Eşimi arkada bıraktım ben. Kayınpederim bana 'kızım Ahmet'i almadan neden çıktınız' diye sordu. Hepiniz yaşayın bu acıyı, kahrolun" diyerek sanıkların tamamından şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Özsoy, ifadesi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

SİZLE BİR İŞİMİZ YOK BİZİM İŞİMİZ KOLTUK SEVDALISI HARAMZADELERLE

Olay günü gece nöbetçi tekniker olarak çalıştığını belirten Ahmet Şeflek, darbecilerin helikopterle TÜRKSAT'a inerken nizamiye bölgesini şiddetli bir şekilde ateş açtıklarını belirterek, "Daha sonra helikopterden inen askerler, bizi esir alıp cep telefonlarımızı topladılar. Bizi götürdükleri yerde beklerken, tuvalet ihtiyacı duydum. Beni tuvalete götüren darbeci Metin Varol'la göz göze geldik, bana, 'Sizle bir işimiz yok. Bizim işimiz koltuk sevdalısı haramzadelerle' dedi. Daha sonra sürekli A haberin kapatılmasını istediler. Başlarında bulunan subay bana 3 kez 'A Haberi kapatamıyor musun' diye sordu. Daha sonra 'A Haber susturulmazsa çok kan dökülecek' dedi" şeklinde konuştu.

TRT DIŞINDA BÜTÜN YAYINLARI KESMEMİZİ SÖYLEDİLER

Müştekilerden Asım Akkaya da, saat 20.00 sıralarında TV Aplink nöbetini devraldığın söyleyerek, "Baskından sonra askerlerden biri 'bunlardan birini vuralım korksunlar' diye bir şeyler söyledi. Aplink merkezine girdiğimizde iki kişiye diz çöktürmüşler ve silahla tehdit ediyorlardı. Bizden TRT dışında bütün yayınları kesmemizi istediler. Yayınlar kesilmeyince sürekli bizi tehdit ettiler. Biz yayınların bazılarının Kıbrıs merkezli olduğunu ve buradan kesmemizin mümkün olmadığını söyledik. En sonunda bize 'burayı boşaltın uçakla bombalanacak dediler" şeklinde ifade verdi.

EN AZ İKİSİNİN İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM

Bina bombalandıktan sonra gece saatlerinde toplanan halkla tekrar TÜRKSAT'a girdiklerini belirten Akkaya, ifadesini şöyle tamamladı:

"Kuruma girdiğimde binaların çatıları yanıyordu. Ancak aplink bölümü tahrip olmamıştı. Saat 04.00 sıralarında iki helikopter gelip sivil insanların üzerine ateş etti. Bir polis aracı da aşağıdan helikoptere ateş açtı. Davaya katılmak istiyorum. Bunların hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. En azından bunlardan ikisinin idam edilmesini istiyorum." Duruşma müşteki ifadeleriyle devam ediyor.

DHA