Uludağ'da göz gözü görmüyor

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oldu. Oteller bölgesinde görüş uzaklığı zaman zaman 20 metrenin altına kadar düşerken pistler ile boş kaldı.

Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestr tatilini değerlendiren tatilciler, kış sporları ve karın tadını çıkartmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metre 75 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar yükseldi. Uludğ'da, dün öğle saatlerinde itibaren kendisini gösteren sis ve rüzgar, bu sabahtan itibaren etkisini arttırdı. Oteller bölgesinde görüş uzaklığı zaman zaman 20 metrenin altına kadar düştü. Araç sürücüleri zor durumda kalırken, yetklililer ise pistlerde yaşanabilecek kazalar için uyarı da bulundu. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 30 otel ve misafirhane bulunuyor.

DHA