Üniversiteliler, Çanakkale Zaferi'ni böyle canlandırdı

SAKARYA Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu,, 1915'te işgal altında bulunan Anadolu'daki her kesimin Kurtuluş Savaşı'nı konu alan 'Bu Topraklar İçin: Bir Halkın Kahramanlık Öyküsü'nü Anadolu'nun farklı bölgelerindeki halk oyunları gösterileri eşliğinde canlandırdı. Grup üyeleri ayakta alkışlandı.

Genel Sanat Yönetmenliği ve Koreografisini Yard. Doç. Dr. Kerem Cenk Yılmaz, senaryo, kurgu ve dans yönetmenliğini Araştırma Görevlisi Umut Erdoğan'ın, müzik yönetmenliğini Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş,'ın yaptığı gösteri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Avcılar'da yapıldı.

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki gösteri Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki işgal ve buna canları ile karşı duyan Mehmetçiklerin mücadelesi canlandırıldı. 1915'te işgal devletleri arasında yer alan Yeni Zelandalı askerlerin 140 yıllık savaş dansı 'Haka'yı da sergileyen sanatçılar Ege'den Karadeniz'e, Güneydoğu'dan Balkanlar'a kadar Mehmetçikler'in sevdiklerinden ayrılarak cepheye gitmeleri ve yöresel dansları ışık gösterisi ile canlandırıldı. 'Kınalı kuzuların' şehit olmasına rağmen bayrağı düşürmedikleri, Kurtuluş Savaşı'nı canları pahasına verdikleri vurgulanan gösteri ayakta alkışlandı. Gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu'na teşekkür ederken emeği geçenlere çiçek verdi. Başkan Toprak Benli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve canı pahasına mücadele ederek bu toprakları bizlere vatan eden şehitlerimizi bir kez daha minnet, onur ve gururla anıyoruz" dedi.

DHA