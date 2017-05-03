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Van Haberi: Van'da 30 öğrenci, yemekten zehirlendi

Van'da 30 öğrenci, yemekten zehirlendi

00:083 Mayıs 2017
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Van'da 30 öğrenci, yemekten zehirlendi
Van'da 30 öğrenci, yemekten zehirlendi

VAN'ın Edremit İlçesi'nde, kaldıkları pansiyonda yedikleri akşam yemeğinden zehirlendiği belirtilen 30 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.
Türk Telekom Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerden bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görüldü. Bunun üzerine pansiyon görevlileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 30 öğrenci, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilere serum tedavisi uygulandı. 
İncelenmek amacıyla öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

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