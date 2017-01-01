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Samsun Haberi: Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
10:121 Ocak 2017
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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

SAMSUN'un Terme İlçesi'nde tek katlı bir evde yalnız yaşaşan 80 yaşındaki Fahrettin Yıldızlı dün gece çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Olay Terme İlçesi Evci Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fahrettin Yıldızlı'nın yalnız yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede yanarak ölen Fahrettin Yıldızlı'nın cesedi bulundu ve otopsi yapılmak üzere Terme İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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