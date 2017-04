Zeybekci: Gelişmiş demokrasilerde partilerin kadın kolları yok

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de bir sendikanın kadın kollarının düzenlediği toplantıda, 'Gelişmiş demokrasilerde partilerin kadın kolları yok. Kadınlarımız her yerde birinci kademede etkin olmalı' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Sağlık- Sen Denizli Şubesi Kadın Kolları'nın Dünya Sağlık Günü için Dedeman Park Otel'de düzenlediği toplantıya katıldı. 15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını toplantıda anlattı. Ardından Bakan Zeybekci, kürsüye gelerek kadınlara hitap etti. Zeybekci, kadın kolları yapılanmalarını eleştirip, kadınların hayatın her kademesinde aktif rol oynaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

'Ben belediye başkanı olduğum ilk dönemde, Dünya Kadınlar Günü kutlamasında şunu söylemiştim. Hala devam ediyor o söylemim. Sağlık-Sen'in erkek kolları var mı Kadın kolları ne iş yapıyor öyleyse. Yani onun için biz eğer hani eşitlik diyorsak önce oradan başlamamız lazım. Şaka söylüyorum tabii ki. Benim ülkemin gerçekleri var ama diğer taraftan bu kulağımızın bir yerinde dursun. O kadar da böyle kadın kolları kurduk biz diye sevinmeyin. Pek sevindirecek bir şey değil. Çünkü gelişmiş demokrasilerde partilerin kadın kolları yok. Bizde var. Ak Partide de var, MHP'de de var, CHP'de de var. Kadınlarımız her yerde birinci kademede etkin olmalı.'

BENZETME YAPTI

Bakan Zeybekci, geçmişte koalisyonlar nedeniyle Türkiye'nin IMF'nin kapısının önüne konulduğunu, Türkiye'yi IMF'nin memurlarının yönetir hale geldiğini ileri sürerek şunları söyledi:

'O dönemlerde Carlo Coterelli Türkiye'ye gelirdi, başbakan dahil, başbakan yardımcıları ve bakanlar kurulu denetime dizilirdi. Ayda bir kere gelirdi, denetimlerde sonuç olumlu çıktığı zaman yaşadık, haydi vur patlasın çal oynasın. O ay IMF kredi dilimini serbest bırakırdı. Bir gün Carlo geldi, 'Bu ay serbest bırakamayacağız' dedi. Ancak devletin tekerleği dönüyor. Bir ay vermeyeceğiz dediler. 'Siz bizim dediğimiz gibi verdiğimiz paraların faizlerini garanti altına alacak uygulamaları yapmıyorsunuz. Bu Carlo'yla olmuyor size ekonomi bakanı vereceğiz. Başbakan üzerinde yetkileri sahip olacak. O ne derse o olacak' dediler' diye konuştu.

Bakan Zeybekci, konuşması sırasında sinevizyona yansıtılan eski Başbakan Bülent Ecevit ile eski Bakan Kemal Derviş'in ını göstererek, 'Bu resme bakın, Kemal Derviş ve Başbakan Ecevit. Bu taraftaki Nihat Zeybekci olsun bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun. Şu yüz ifadesiyle, ben de elimi Erdoğan'ın omzuna böyle koymuş olsam sonuçlarını düşünebiliyor musunuz Size ne kadar muhtaç hale geldiğimi, sargılarla ne hallere geldiğimi düşünebiliyor musunuz. Onurlu bir ülkeye, bağımsız bir ülkeye, devlete yapılacak en büyük hakaret, onur kırıcı hakaret, o ülkeye dışarıdan bakan atamaktır' dedi.

'17- 25 ARALIK'I HATIRLAYIN'

17-25 sürecinde Halk Bankası'nın da hedef alındığı ifaden eden Bakan Zeybekci, '17-25 Aralık'ı, hatırlayın o günü. Halk Bankası Genel Müdürü o kadar salaktı ya, Allah korusun öyle bir şeyi de yok kardeşimizin. Evinde ayakkabı kutularında içinde para saklardı ya hatırlayın. 2001 yılında illa Halk Bankası ile Ziraat Bankası kapatılsın diyorlardı' dedi.

Türkiye'nin İran'la, Körfez coğrafyasıyla ticaretinde en büyük fonksiyonu Halk Bankası'nın yüklendiğini kaydeden Zeybekci, 'Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası olmasaydı, üçüncü köprü, havaalanı, tüp geçitler Osman Gazi köprüsü yoktu. 16 Nisan bu ülkenin geleceğinin bir daha tuzaklarla, koalisyonlarla kandırılmaması için sizin bağımsızlık ilanınızdır' diye onuştu..

