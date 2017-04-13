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Son dakika… Muğla’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

19:3413 Nisan 2017
Gündem
Son dakika… Muğla’da 5.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

MUĞLA ve çevresi akşam saatlerinde merkez üssü Ula’nın Kavakçalı Mahallesi olan  Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde depremle sallandı.

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkezi üssünü Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Kavakçalı Mahallesi  olarak saptadığı deprem saat 17.22’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

SARSINTI KUVVETLİ HİSSEDİLDİ

Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettiklerini belirterek, “Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evde olanlar da panikle dışarı çıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok” dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale’den alınan ilk bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA

Son güncelleme: 20:2113.04.2017
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