Son dakika… Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne çirkin saldırı

İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulununması 'kundaklama' iddialarını güçlendirdi.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı’nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriş kapısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerien olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet güçleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.