Sözcü’ye algı operasyonu: Avukatlarımızdan açıklama

Sözcü gazetesi avukatı Celal Ülgen, kurumumuza yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Ülgen “Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor” dedi. Diğer avukatımız İsmail Yılmaz da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu" söyledi. İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın açıklamalarına da sert teki gösteren Ülgen, "Ya sayın savcı Ceza Muhakemeleri Usül Kanunun bilmiyor ya da kasıtlı olarak kamuoyu yaratmak için böyle davranıyor" dedi.

Gazetemiz Sözcü ve sahibi Burak Akbay’a yönelik algı soruşturmasına ilişkin 6 kez savcının değiştiğine değinen Avukat Celal Ülgen, “Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman'dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor” dedi. Avukat Celal Ülgen şunları söyledi:

“EL KONULAN IPAD'İN İMAJI ALINMADI”

“Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın şu anda Sarıyer'deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar. Bir Ipad var el konulan. O Ipad'i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor. Bunu anlatamıyoruz ne yazık ki. Özellikle FETÖ soruşturmalarında bu türlü imaj almadan yapılan el koyma daha sonra imaj alınmadığı için delil hükmünü kaybedecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.”

“HİÇBİR SAVCI SUÇ UNSURU GÖRMEMİŞTİ AMA…”

“Altı defa savcı değişti” diyen Avukat Ülgen şöyle devam etti: “Her defasında savcı arkadaşlar, ben yetmiş sayfalık çok ayrıntılı ve fotoğraflarla savunma gönderdim, o savunmayı okudular. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman'dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor. Arama kararının bir kopyasını istedim, gizlilik kararı nedeniyle bunun örneğini vermek istemediler. Arama kararı bu kapsamda değildir, bunun uyarısını yaptım.”

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‘GÖZALTI KARARI YOK’

Gazetemiz avukatlarından İsmail Yılmaz da ‘gözaltı kararı iddialarını’ yalanladı. Yılmaz “İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi. Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay’ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli’nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu’nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun’un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini” söyledi.

BAŞSAVCININ AÇIKLAMASINA TEPKİ

İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü’ye ve Burak Akbay’a yönelik algı operasyonunun başladığı dakikalarda gazetecilere açıklama yapmış ve “Operasyon yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor” demişti.

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‘YAKALAMA KARARI YOK Kİ FİRARİ OLSUN’

Sözcü avukatı Celal Ülgen, Başsavcı’nın bu açıklamalarını Sözcü’nün Halkalı’daki merkezinde değerlendirdi. Ülgen burada yaptığı açıklamada “Biraz önce sayın Başsavcı bir açıklama yaptı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın firari olduğunu söyledi. Ya sayın savcı Ceza Muhakemeleri Usül Kanunun bilmiyor ya da kasıtlı olarak kamuoyu yaratmak için böyle davranıyor. Yakalama kararı olmayan kimseye karşı ‘firari’ tanımlamasının yapılması suçtur. Burak Akbay daha 5 gün önce Türkiye’deydi. Havalimanındaki giriş-çıkışları kontrol edilirse görülebilir. Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

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