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Suikast timi davasında ilk tahliye

Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklardan Yarbay Hüseyin Yılmaz hakkında tahliye kararı çıktı. Yılmaz'ın Ankara’daki Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.

18:4421 Temmuz 2017
Gündem
Suikast timi davasında ilk tahliye
Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklardan Yarbay Hüseyin Yılmaz hakkında tahliye kararı çıktı. Yılmaz'ın Ankara’daki Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda şubat ayında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti. Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e Cumhurbaşkanının yerini söylediği ileri sürülen eski Yarbay Hüseyin Yılmaz’ın duruşmada tahliyesine karar verildi.

Muğla'daki davadan tahliye olan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz’ın Ankara'da devam eden ve tutuklu olarak yargılandığı Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek. İHA

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