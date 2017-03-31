Feyzioğlu: Bu gemi batarsa, siz de batarsızınız, biz de…

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'yi felakete sürükleyecek bir proje olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı bu gemi batarsa siz de batarsınız, biz de batarız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'yi felakete sürükleyecek bir proje olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı bu gemi batarsa siz de batarsınız, biz de batarız" dedi.

Bolu Barosu tarafından kentte bulunan bir restoranda düzenlenen ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ konferansında konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, ülkede yapılan köprüler ve hızlı trenlerle gurur duyduğunu söyledi, teşekkür etti.

Büyük bir tehlikenin olduğunu belirten Feyzioğlu, “Burada diyoruz ki; bir büyük tehlike var. Bizi 2008’de dinlemediniz. Türkiye’nin milli kurumları kumpas davalarıyla balyozlanırken dinlemediniz. Bilgiye değer vermediniz. 2010’da anayasa değişikliği yapılırken bizi dinlemediniz. Dedik ki; yargıyı birileri ele geçirecek, kızdınız bize saldırdınız. Türkiye koalisyonla yönetilmesin diyorsunuz ama, kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 12 küsür yıldır siz koalisyonla yönettiniz. İlker Başbuğ tutuklanmaya sevk edildiğinde o zamanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanına Ankara Barosu Başkanı olarak mektup yazdım. O mektupta neler var burada söylüyorum. İlker Başbuğ’un savcı cübbeli terörist tarafından tutuklamaya sevk edildiği o gün yazdığım mektup şöyle başlıyordu, ‘Sıra size geliyor dikkat Sayın Cumhurbaşkanım, sıra size geliyor dikkat Sayın Başbakanım.’ O gün bile saldırdınız, o gün bile kızdınız, o gün bile yandaş medyayı üzerimize saldınız. 2.5 ay sonra MİT Müsteşarını ‘Gel bakalım’ diye çağırdıklarında o zaman gördünüz” diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumunun milli bir mesele olduğunu vurgulayan Feyzioğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu milli bir mesele. Sizin ayrı bir siyasi partiden olmanız, benim hayatta hiç oy vermemiş bir siyasi partiden olmam aynı gemide olmamız gerçeğini değiştirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu gemi batarsa siz de batarsınız biz de batarız. 2013’te Türkiye’nin tüm milli kurumları ele geçirildiğinde, kozmik oda ele geçirildiğinde, devletin en mahrem ve bilinmemesi gereken sırları birilerinin eline geçtiğinde açılım süreci başladı. Sizleri burada barış yoktur diye uyardık. Barışa gider levhası Türkiye’yi savaşa götürür dedik, yine kızdınız. 3 yıl boyunca şehirler tuzaklandı mayınlandı. Maliyeti ne oldu yüzlerce şehit verdik. Bir kez daha uyarıyoruz. 2017 anayasa değişikliği küresel kuklacıların son bir projesi olarak felakete sürükleyecek bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı bizi lütfen davet edin. Bize evinizin kapısını açmak zorunda değilsiniz. Bu ülkenin 80 milyon vatandaşına devletin kapısı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923’de Cumhuriyet ilan edildiği gün açıldı. Siz o kapıyı hiç kimseye kapatamazsınız”

DHA