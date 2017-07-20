TBMM Başkanlık Divanı’nda Atatürk resmi tartışması

Meclis Başkanlık Divanı'nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile CHP'li İdare Amiri Tufan Köse arasında 'Atatürk resmi' tartışması yaşandı.

CNN TÜRK’ün edindiği bilgilere göre CHP’li Tufan Köse’nin kulisteki tadilatlar sırasında kaldırılan Atatürk resminin ya da Meclis envanterinde bulunan başka bir Atatürk resminin geri asılmasını talep etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ise bu talebi “kaldırılan resim hediyelik eşyaların sergilendiği yerde. Meclis’in her yerinde Atatürk resmi var. O yere o resim konmayacak gerek görmüyorum” diyerek reddettiği öğrenildi.

Bunun üzerine Kahraman ile Köse arasında tartışma yaşandı.

Toplantıda, İsmail Kahraman, yeni bir Meclis binası için yer arandığı haberlerini de yalanladı; “yeni bir yer arayışımız yok. Meclis’i taşımayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok. Yerimiz geniş. Burası gayet yeterli.” dedi.