TBMM’de Kıbrıs tartışması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ‘Kıbrıs’ı satıyorsunuz'' dedi. TBMM Genel Kurulu’nda Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri gündeme geldi.

CHP'li Yılmaz bu görüşmelerde karartma uygulandığını savunarak, “KKTC fiilen ortadan kaldırılıyor, şu andaki topraklarının dörtte biri elinden çıkıyor. Verdiği topraklara 100 bine yakın Rum yerleştiriliyor. Elinde kalan topraklara ise 50-60 bin Rum’un gelmesi söz konusu. Aşağıda dört dörtlük homojen bir Rum devleti çıkıyor, kurucu devlet; yukarıda ise sulandırılmış, iki kesimi sulandırılmış, iki toplumu sulandırılmış bir Kıbrıs Türk kurucu devleti çıkıyor” dedi.

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AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ise Kıbrıs ile ilgili ortaya atılan tezlerin Türk tarafının değil Rum tarafının olduğunu söyledi ve konferans sürecinin de henüz bitmediğini belirterek ”Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerlerinin adadaki mevcudiyeti devam edecektir. Bu asla müzakere dahi edilmiyor, kimsenin şüphesi bulunmasın” dedi.

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SAĞIR SULTAN DUYDU

CHP'li Yılmaz ise “Toprak veriyor muyuz, vermiyor muyuz. Toprak vermiyorsak yüzde 29,2’lik haritayı niye verdik o zaman? Adada şu anda biz yüzde 37’yi tutuyoruz. Yüzde 25’lik kaybı niye yaptık? Verilecek yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultan bile duydu. Neyi saklıyorsunuz? Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz” dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Ortada bir problem var. Bu problemin çözümüyle ilgili müzakereler sürdürülüyor. Daha müzakerelerin ortasındayken yapılan değerlendirmeler, hüküm cümleleri doğru değildir.” yanıtını verdi. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “İş bittikten sonra neyin eleştirisini yapacaksınız?” diye sordu.