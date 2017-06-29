TEOG lise tercihleri ne zaman başlayacak? YEP puanları açıklandı mı?

TEOG'da sınavlar sona erdi puanlar açıklandı. TEOG'da ter dökenler şimdi yerleştirme işlemleri için yerleştirmeye esas puanları bekliyor. TEOG YEP puanlarının açıklanmasına saatler kaldı. Peki TEOG YEP puanları ne zaman açıklanacak? TEOG tercihleri ne zaman başlayacak ve tercihler süresince nelere dikkat edilmesi gerekecek?

TEOG’da YEP puanları bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre TEOG YEP puanları 30 Haziran Cuma günü açıklanacak ve tercih süreci başlayacak. TEOG YEP puanları tercihler için büyük önem taşıyacak. Yarın açıklanacağı bilinen YEP puanlarının saat kaçta açıklanacağı henüz netlik kazanmadı.

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEOG'da YEP puanları yarın açıklanacak, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ardından 14 Temmuz'da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.

TEOG TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih listesi aslında sizin girmeyi en çok istediğiniz okuldan, en az tercih ettiğiniz okula doğru sıralanır. Veli veya öğrencinin yüzdelik dilimi düşük, dolayısıyla puanı yüksek olan okulu birinci sıraya yazmasındaki amaç kendini garantiye alma isteğidir. Ancak yerleştirme yapılırken daha alta yazdığınız yüksek puanlı okullara, puanınız yetse bile, birinci tercihinize yerleştirilirsiniz. Sizin yüzdelik diliminiz aslında tüm sınava girenler içindeki sıralamanızı gösterir. Okulların yüzdelik dilimi ise o okula geçen yıl yerleşen en son öğrencinin sıralamasını gösterir. Sınava giren öğrenci sayısında büyük bir değişim olmadığı sürece, okulların alacağı öğrenci sıralamasında da bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla seçmiş olduğunuz tüm okulların yüzdelik dilimi, sizin yüzdelik diliminizden yüksek ise, herhangi bir okula yerleşmezseniz kaydınız otomatik olarak açık liseye yapılır.