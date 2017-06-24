Ankara’da akılalmaz kaza: Otomobil dolmuşa çarptı, yaralılar var

Yine Türkiye'nin bir çok kentinden bayram arefesinde kaza haberleri gelmeye başladı. İstanbul, Tekirdağ, Marmaris, Adıyaman, Ankara'da meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

BAŞKENTTE DOLMUŞ KAZASI: 16 YARALI

Başkent Ankara’da bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hipodrum Caddesi’nden Yenimahalle istikametine giden 01 BRB 56 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından da karşı şeride geçerek Sinsan-Ulus hattında çalışan 06 J 1894 plakalı dolmuşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dolmuş devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ankara’daki değişik hastanelere kaldırıldı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 3 ÖLÜ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sert (41) yönetimindeki 02 KL 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta İlçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Hüseyin Sert ile otomobilde bulunan Aysel Sert (37) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Yusuf Eymen Altuğ (1), Aynur Yolcu (23), Esma Altuğ (26) ve Saadet Yolcu (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Saadet Yolcu yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 1 yaşındaki Yusuf Eymen Altuğ ise sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MARMARİS’TE 6 YARALI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin önünde seyrden başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada arkadan çarpılan araç ikiye bölündü.

Alınan bilgiye göre, kaza dün gece 03.00 sıralarında Marmaris -Gökova duble yolunun 16'ıncı kilomtersindeki Çetibeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ. Ç (41) yönetimindeki 06 BC 3567 plakalı otomobil, Marmaris-Gökova karayolunun Çetibeli mevkisinde aynı yöne giden Ufuk Özdemir’in (22) kullandığı 60 ND 660 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada arkasından darbe alan araç ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Ufuk Özdemir, Ahmet Selim Sönmez (24), Deniz (15), Erdal (27), Berkecan (14) ve Uğur Karakuş (13), yaralandı. Ağır yaralanan Erdal Karakuş , Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan H.D. hakimiyetindeki 34 LG 8575 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi ilçesi Tekirdağ yolu yazlıklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan M.D. hayatını kaybederken, eşi H.D., kızı M.T., torunları E.T. ve Y.T. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

SÜRÜCÜ BAYILDI MİNİBÜS KAZA YAPTI

İstanbul Maltepe’de seyir halindeki yolcu minibüsünün sürücüsü bayıldı. Kontrolsüz kalan araç kırmızı ışıkta bekleyen bir kuryeyi altına aldı. Motosiklet ve sürücüsünü altına alarak ilerleyen minibüsü yolcular durdurdu.

Kaza Maltepe Bağdat Caddesinde meydana geldi. Pendik – Kadıköy hattında çalışan minibüsün 35 yaşındaki sürücüsü Özcan Can henüz belirlenemeyen nedenle bayılınca, araç kırmızı ışıkta bekleyen pizzacı kuryesine arkadan çarptı. Motosiklet ve üzerindeki Mustafa Karadeniz minibüsün altında sürüklenirken yolcular frene basarak aracı durdurdu. Minibüsün durdurulmasının ardından baygın sürücü ayıltıldı. Kurye Karadeniz belinden hafif yaralanırken sürücü Özcan Can gözaltına alındı. Sürücü Özcan Can’ın yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Yaralı Mustafa Karadeniz, “Kırmızı ışıkta duruyordum arkadaş geldi bana vurdu. İçinde müşterisi o bastı frene durdurdu” diye konuştu. Karadeniz ambulansla hastaneye götürüldü. AJANSLAR