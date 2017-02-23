Bakan’dan flaş El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab'ın tamamına yakın kısmında kontrol sağlandığını açıkladı.

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), El Bab ilçe merkezini ele geçirdi.

İhlas Haber Ajansı, Fırat Kalkanı Harekatının 184. gününde El-Bab’da kontrolün sağlandığını duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteği ile El Bab operasyonunu yürüten ÖSO askerleri, kent merkezi ve bağlı mahallerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Kentten ulaşan ilk görüntülerde ise aralarında Sultan Murat Tümeni’nin de yer aldığı ÖSO askerlerinin kent merkezini ele geçirmek için girdiği son çatışmalar ve ele geçirilen bölgedeki askerlerin sevinci yer aldı. Kent merkezindeki tuzakları da temizleyen ÖSO askerleri, kentim hakim binalarına ise bayraklar astı. Askerler, havaya açtıkları ateş ve astıkları bayraklarla zaferi kutladı. Askerler, zafer sevinçlerini cep telefonları ile kayıt altına aldı.

BAKAN IŞIK: EL BAB’IN TAMAMINA YAKINI KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ege Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından İzmir Valiliğini ziyaret etti. El Bab ilçe merkezinin IŞİD’den alınması ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Işık, “Bugün El Bab’ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık DEAŞ (IŞİD) unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz. Fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı” diye konuştu.

Rakka operasyonu hakkında da bilgi veren Bakan Işık, bölgedeki istikrarı ileride tehlikeye atmayacak şekilde ve doğru unsurlarla yapılması gerekliliğini Türkiye’nin baştan beri ortaya koyduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakka ile ilgili temel anlayışımız; Rakka ve diğer bölgelerin başka terör örgütünü kullanarak kurtarılması değil o bölge insanlarından oluşan ve demografik yapı değişecek endişesi oluşturmayacak doğru unsurlarla yapılması konusunda Türkiye’nin tutumu baştan beri net. Bunu tüm koalisyon güçleri ile paylaşıyoruz. Rakka operasyonu PYD gibi terör unsurları ile değil, biliyorsunuz Rakka’nın yüzde 90’dan fazlası Arap nüfustur. Rakka’yı kurtaracak gücün de bölge halkı tarafından olmasıdır. Yaklaşımımız ilkesel bir yaklaşım. Terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmaması ve demografik değişim oluşturacak bir şeylerin içine girilmemesi için doğru aktörlerle bu işin yapılmasıdır.”

ASKERİ BİRLİKLERİN KENT DIŞINA TAŞINMASI

Askeri birliklerin şehir dışına taşınmasıyla ilgili sorulan soruya Işık şöyle yanıt verdi:

“Bazen şehir içerisinde kalan askeri birliklerin taşınma ihtiyacı TSK’dan, bazen yerel yönetimlerden ve mülki amirliklerden geliyor. Bunun çok iyi planlama ile yapılma zorunluluğu var. Taşıdığımız birlikleri dağ başına götüremeyiz. Türkiye’de pek çok profesyonel kadromuz var. Bunların ailelerinin şehirden çok uzağa gitmesi doğru değil.”

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