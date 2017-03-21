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Tunceli’de kafede laf atma cinayeti

Tunceli'de lise öğrencisi 17 yaşındaki Uğurcan Kişioğlu, yanındaki kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Mehmet Temur tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
22:2521 Mart 2017
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Tunceli’de kafede laf atma cinayeti
Tunceli'de lise öğrencisi 17 yaşındaki Uğurcan Kişioğlu, yanındaki kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Mehmet Temur tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

Olay, geçen Pazar günü kent merkezindeki bir kafede meydana geldi. Uğurcan Kişioğlu, bir kafede birlikte oturduğu kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Mehmet Temur ile tartışmaya başladı. Kısa sürede çıkan kavga sırasında Temur, yanında taşıdığı bıçakla, Kişioğlu’nu kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Uğurcan Kişioğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Temur ise kaçtı. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Uğurcan Kişioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Uğurcan Kişioğlu’nun cesedi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındıktan sonra cemevinde düzenlenen törenle  toprağa verildi.

Uğurcan Kişioğlu

Uğurcan Kişioğlu

 

YAKALANIP TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi Mehmet Temur’u bugün akşam saatlerinde Atatürk Mahllesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tunceli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ŞÜPHELİNİN BABASI DA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Mehmet Temur’un babasının da 15 yıl önce annesini bıçaklayarak öldürdüğü, cezasının infazı sırasında cezaevinde kansere yakalanıp yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA

Son güncelleme: 22:3721.03.2017
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