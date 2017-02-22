Türk Bayrağından sonra ‘Atatürk’ de alet edildi

Toplumu 'evet' ve 'hayırcı' diye ikiye bölen yeni anayasa refendumuna Türk Bayrağından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de alet edildi. Mersin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu açıklayan ve kendisine "şiir düşününü, şair" diyen Oktay Avcu isimli şahıs “Atatürk de evet diyor” pankartı yaptırıp astırdı. Kendisine şair diyen bir şahsın yaptırdığı ve bolca imla hatasının olduğu pankarta CHP de tepki gösterdi.

Toplumu 'evet' ve 'hayırcı' diye ikiye bölen yeni anayasa refendumuna Türk Bayrağından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de alet edildi. Mersin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu açıklayan ve kendisine "şiir düşününü, şair" diyen Oktay Avcu isimli şahıs “Atatürk de evet diyor” pankartı yaptırıp astırdı. Kendisine şair diyen bir şahsın yaptırdığı ve bolca imla hatasının olduğu pankarta CHP de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hayranı olarak kendisini tanıtan Oktay Avcı isimli şahıs tarafından Mersin'de Metropol İş Merkezi'ne tartışma yaratacak bir pankart asıldı. Asılan pankartta Erdoğan ile tokalaşan Mustafa Kemal Atatürk kolajının üzerine “Atatürk de evet diyor. Aferin çocuk. Aferin uzun adam. Çalışkansın. Zekisin. Başarılısın. Ülkeyi seviyorsun. İnsanı seviyorsun. Üretimi seviyorsun. Hizmeti seviyorsun. Daha dinamik daha hızlı büyüyen bir Türkiye için ben de ‘evet' diyorum. Cumhuriyete ve devrimlerime sahip çık. Benim izimde yürüyen ve beni en çok anlayan sensin” yazıldığı görülüyor. Söz konusu pankartın ise kendisine “şiir düşünürü şair” diyen Oktay Avcu isimli birisi tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

Pankart tepkiler üzerine kaldırılırken, CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit de duruma tepki gösterdi. Özyiğit “Başkanlık sisteminin hiçbir şekilde toplumu kalkındırmaya yönelik. Toplumu özgürleştirmeye yönelik, toplumu çağdaşlaştırmaya yönelik, demokrasiyi ilerletmeye yönelik bir yanı yok. Bunu yapanları anlamak mümkün değil. Hele ki bir de şair sıfatı ile bazı kişilerin ortaya çıkıp böyle bir şey yapması işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Hele hele Mustafa Kemal Atatürk'ü bu işe alet etmek ve sanki ‘Başkanlık' istiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür” diye konuştu.