Türkiye şehitlerini uğurladı!

Şırnak'ın Uludere İlçesi Elmalı üs bölgesine dün PKK'lı teröristler tarafından düzen düzenlenen saldırıda şehit olan 3 asker için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. 21 yaşındaki Jandarma Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi memleketi Trabzon’da, 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde, Şehit Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel son yolculuğuna Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Uludere İlçesi Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerin dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, Jandarma Onbaşı Sinan Hamza, Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel için Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, korucular, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasından sonra dini vecibeler yerine getirildi.

Okunan duaların ardından Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi Tokat Turhal’a, jandarma onbaşı Sinan Hamza’nın cenazesi Samsun’a, jandarma er Muhammed Furkan Demirel’in cenazesi Ankara’da toprağa verilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı’na gönderildi.

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ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI SİNAN HAMZA’NIN CENAZESİ TRABZON’DA

Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla saat 11.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirilen şehit cenazesi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AKP Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Hamza’yı Milletvekili Köseoğlu ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Askeri manga tarafından uçaktan indirilen Şehit Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, cenaze aracına konularak, toprağa verileceği Araklı İlçesine götürüldü.

ŞEHİT ONBAŞI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 21 yaşındaki jandarma onbaşı Sinan Hamza için Araklı ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile Şehit Onbaşı Hamza’nın komutanı Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver ile bazı ilçelerin belediye başkanları, askerler, polisler, şehidin yakınları ile yüzlerce kişi katıldı.

Bakan Soylu, şehidin babası İsmail Hamza ve yakınlarına taziyede bulundu. Cenaze törenine katılmak için Trabzon’a gelen şehit Sinan Hamza’nın komutanı Jandarma Uzman Çavuş Hamza Ünver de metanetini koruyan şehidin babası İsmail Hamza’ya sarılarak acısını paylaştı. Cenaze töreni öncesinde şehit onbaşı Hamza’nın Türk bayrağına sarılı tabutu başına gelen yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Törende yoğun katılım nedeniyle alanda yer bulamayan birçok kişi de çevredeki evlerin balkonu ve boş bina içerisinde cenaze namazını kıldı.

Şehit onbaşı Sinan Hamza’nın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından Taştepe Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

CHP’NİN ÇELENGİNE TEPKİ

Öte yandan cenaze törenine gönderilen çelenkler arasında bulunan ve üzerinde ‘CHP Genel Başkanı’ yazan çelenk, bazı gençlerin tepkisine neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait çelenkin yanında bulunan CHP’nin çelengi ters çevrildi, yere atıldı, ardından da alınıp götürüldü.

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ŞEHİT ASTSUBAY AĞIL’I 5 BİN KİŞi UĞURLADI

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat’ın Turhal İlçesi’nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın cenazesi askeri uçak ile Tokat Havalimanı’na getirildi. Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl, eşi Nermin Ağıl, kız kardeşi Şengül Enli, vatandaşlar karşıladı. Aynı ilde görev yapan şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Şaban Ağıl ise cenazeyle birlikte aynı uçakta kente geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Mustafa Ağlı, ”Vatan bölünmez. Bayrak inmez. Kahrolsun PKK” şeklinde sözler sarf etti.

‘SENİ ALSINLAR, BENİ KOYSUNLAR’

Şehidin cenazesi Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak’ta bulunan baba ocağına getirildi. Burada şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl için helallık alınırken, anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Evlerinin bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi. Şehit Ağıl'ın kız kardeşi Şengül Enli bu sırada, ”Buralarda yatamaz, benim ciğerim yanıyor” diyerek ağladı.

Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından taşınan şehidin cenazesi tören alanına konuldu. Burada şehidin annesi Sevim Ağıl oturduğu bölümden kalkarak oğlunun tabutuna yöneldi. ”Aslan yavrum, seni alsınlar da beni koysunlar” diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Öğlenden sonra kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Turhal İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Cenaze Kaleardı Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin çocukları 8 yaşındaki Berkan Ege ile 5 yaşındaki Berke Toprak ise cenaze törenine getirilmedi.

ŞIRNAK ŞEHİDİ ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak ‘ta PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden biri olan Şehit Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu şehit olan askerlerden 22 yaşında ki Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel için Ahmet Hamdi Akseki Camiinde cenaze namazı kılındı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin yakınları cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durabildi. Aliye ve Mahir çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Muhammed, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaören Aile Mezarlığına götürüldü.

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ŞEHİT POLİS HAKKARİ’DEN UĞURLANDI

Hakkari’nin Oğul Köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Muhammet Ali Mevlüt Dündar için Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker ve polis arkadaşları katıldı.

Törende şehit Özel Harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın özgeçmişi, ardından da dua okundu. Daha sonra şehit polis Dündar’ın cenazesi, bir süre silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere bırakıldı. Şehit polis memuru Dündar’ın cenazesi memleketi Karaman’a uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.Törene katılan Özel Harekat Polisleri de hep beraber kahramanlık andı okudu.

‘VATAN TOPRAKLARINI BU ÇAKALLARA DAR EDECEĞİZ’

Törende konuşan Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şehit polis memurunun kanının yerde kalmayacağını söyledi. Dilberoğlu, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur güveni için üstlenmiş olduğu görevi ifa ederken şehitlik mertebesine ulaşan değerli kardeşim M. Ali Mevlüt Dündar’ı ebedi hayatına uğurlanmak üzere toplanmış bulunuyoruz.Yüce Allah’tan şehidimize rahmet, geride kalan kederli ailesine ve değerli meslektaşlarıma sabrıcemil niyaz ediyorum. Şehidim şu anda burada toplanmış bulunan hazirun bütün Türk milleti adına sana şehitliğin kutlu ve mübarek olsun demek için toplandı. Şehidimizin toprağı al rengine boyayan mübarek kanları, mukaddes vatanımızın manevi mührüdür. Bu topraklarda dünya var oldukça var olacağımızı, huzur ve barış içerisinde milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağını sembolü ve imzasıdır. Aziz şehidim müsterih ol. Kanını dökdükleri bu kutsal vatan topraklarını bu çakallara dar edeceğiz” dedi.

Teröristlerin kendilerine sığınacak bir in bulamayacaklarını da belirten Dilberoğlu, “Silah arkadaşların olarak beynini kiraya vermiş bu sırtlan sürüsünü, arkalarındaki çete başlarını, er veya geç tetiği çeken parmakları kırıp başlarını ezerek intikamını alacağız. Vatanımızın birliği ve bütünlüğünü muhafaze etmek uğruna mücadelemize devam edeceğiz. Milletimize karşı verdiğimiz sözü asla vazgeçmemek üzere inanç ve azmimizden hiç taviz vermeden yerine getireceğiz. Biz bu mukaddes teşkilata girdiğimizde ilk gün bir yemin ettik. Namusumuz, şerefemiz ve makaddesatımız üzerine. Hiç bir güç ve kuvvet asla bizi bu yeminimizden döndüremeyektir. Sevenlerimiz ve millettimiz bilsin ki, kahraman güvenlik güçlerimiz bu hainlere en kısa sürede cebabı verecek. Şehitlerimizin kanından aldığı ilhamla istiklal marşımızı yazan merhum Mehmet Akif Ersoy, Çanakalle şehitlerine yazıdğı şiirinde ne güzel söylemiş.Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber.Sana avucunu açmış duruyor peyfamber.Şehidim Allah cennetinle seni peygamberimize koşu etsin” dedi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇI TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Dün gece Hakkari’nin merkez Oğul Köyü kırsalında PKK’lı tetöristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar için Hakkari’den sonra Van Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tuşba İlçe Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Semih Süer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, askerler ve polisler katıldı. İlk olarak şehit polis memuru Dündar’ın öz geçmişi ve ardından İl Müftsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Şehit Dündar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından taşınarak memleketi Karaman’a gönderilmek üzere uçağa bırakıldı.