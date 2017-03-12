Üçüncü güçler bize suikastlar yapabilir

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, son günlerde muhalif isimlere yönelik saldırıların teşvikçisinin Devlet Bahçeli olduğunu savundu. Referandum çalışmaları kapsamında dün Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde olan Özdağ, kendisi gibi birçok eski MHP'li milletvekili teşkilattan içeri alınmazken, AKP'li politikacıların MHP teşkilatlarında ‘bozkurt' selamıyla karşılandığını belirtti.

Özdağ, “1965 yılından itibaren, MHP'nin şanlı tarihi içerisinde hiç bu kadar utanç verici bir tabloyla karşılaşmadım. Referandumun yapılacağı güne kadar çalışma içerisinde olacağız. Bu çalışmaya yönelik saldırılara da ülkücü hareket, kendi göğsüyle karşı çıkıyor” dedi. Özdağ, şöyle devam etti: “Devlet Bahçeli son attığı tivitlerle de saldırıların devam edeceğinin işaretlerini verdi. ‘Uzun yaşamak istiyorsanız şöyle yapmalısınız' şeklinde öğütler vererek bizleri adeta ölümle tehdit etti. Ülkücülüğün şeref, haysiyet ve mücadele geleneğiyle bu yöntemlerin uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu çocuklara kim bunları yaptırıyorsa büyük vebal altındadır. Toplantılara saldırılar düzenlenebilir, onlar engellenirler ama daha vahim boyut Bahçeli'nin açmış olduğu bu saldırının arkasına saklanacak karanlık odaklar, üçüncü güçler, suikastlarda bulunabiliyorlar. Bana yönelik, Meral Hanım'a, Sinan Bey'e, Koray Bey'e suikastlar olabilir. Devlet Bahçeli'nin ağzından ölümle tehdit edilmişken bu tür bir suikast politikası Türkiye'yi karmaşaya sürüklemek isteyen güçlere büyük fırsat verir.” (DHA)