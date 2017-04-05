Ülkücü muhalefetten Bahçeli’ye ‘fotoğraf’lı karşılık

Hükümete yakın medya FETÖ'den tutuklanan Polat'ın Meral Akşener’in avukatı olduğunu duyurdu. Bahçeli taraftarları Polat'ın Akşener'le çekilen fotoğraflarını paylaştı. Muhaliflerden yanıt ise gecikmedi.

Hükümete yakın medya FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Nuri Polat’ın Meral Akşener'in avukatı olduğunu duyurdu. Ancak Akşener cephesi iddiayı yalanladı ve Polat'ın hiçbir zaman Akşener'in avukatı olmadığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yandaşları sosyal medyada Polat'ın, Akşener'le aynı masada oturduğu fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Akşener cenahından yanıt ise tutuklanan Nuri Polat'ın, Devlet Bahçeli'yle aynı masada olduğu fotoğrafları paylaşarak geldi.

Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada Polat için “İstanbul MHP disiplin kurulu üyesi ve İl Başkan yardımcısı bir avukat, FETÖ meselesi ile ilgili gözaltına alınmış. yani MHP İstanbul İl Teşkilatında görev yapan, seçilmiş bir şahıstan söz ediyoruz. Nasıl olmuşsa bu şahıs benim hukuk danışmanım olmuş. Benim üç tane vekalet verdiğim avukatım var. Birisi Feridun Bahşı, Yörük Ali Paşanın Kızı, Aslıhan Aydın, Meral Alemdar'dır” demişti.

Akşener cephesi Polat'ın yönetime seçildiği kurultay belgesini de paylaştı.