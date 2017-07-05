Ümraniye’de korkutan yangın

Ümraniye’de tek katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, gecekondunun yanında bulunan binaya sıçradı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Olay saat 03.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Hürem Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Suriyelilerin kaldığı tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün gecekonduyu kapladı.

Alevlerin yükselmesiyle yan tarafta bulunan 2 katlı binaya sıçrayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından gecekondu ve 2 katlı binada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. 2 katlı binanın çatısı ise tamamen yandı. Yangın vatandaşların cep telefonlarına da yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.