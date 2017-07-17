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UNIFIL Tezkeresi TBMM’de kabul edildi!

Türkiye'nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında konuşlu askerlerine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulunda yapıldı. Yapılan oylamada, Türkiye'nin Lübnan'da bir yıl daha asker bulundurması kabul edildi.

20:3117 Temmuz 2017
Gündem
UNIFIL Tezkeresi TBMM’de kabul edildi!
Türkiye'nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında konuşlu askerlerine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulunda yapıldı. Yapılan oylamada, Türkiye'nin Lübnan'da bir yıl daha asker bulundurması kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2017’den itibaren 31 Ekim 2018’e kadar Birleşmiş Milletler Lübnan Görev Gücü (UNIFIL) Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve siyasi parti gruplarının konuşmalarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 5 Eylül 2017’den itibaren 31 Ekim 2018’e kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Tezkere, oylamada kabul edildi.  İHA

 

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