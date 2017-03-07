Yamyam tavuk Meclis’te

Gürsel Tekin: Vatandaşlarımızın sağlığı yok sayan, ‘yamyam tavuk' üreticilerinin çıkarlarını koruyan bu uygulamaya müsaade etmeye devam edecek misiniz?

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, kamuoyunda tartışmalara konu olan yamyam tavukla ilgili Meclis’e sonu önergesi verdi. İşte o önerge;

Bilindiği üzere, tavukçuluk sektörünün büyük bir bölümünün tavukların kafasını, tüylerini, bacaklarını, bağırsaklarını ve kullanılmayan iç organlarını “rendering” adı verilen bir işlemle yem haline getirip, tekrar tavuklara yedirdiği uygulamanın, 1 Ocak 2017 yılında nihayet son bulması gerekiyordu. Avrupa Birliği tarafından 22 yıl önce yasaklanan, ancak Türkiye'de bugüne kadar göz yumulan “Yamyam Tavukların” yasaklanmasına rağmen, hala yasağa uymayan tavuk üreticileri olduğu iddia edilmektedir. Sayın Bakan, bir beyanınızda; “Bizim önceliğimiz insan sağlığıdır. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Rendering yem yasağını 1 Ocak 2017'den itibaren uygulamaya koyduk. Bu konuda geri adım atmayacağız” demenize ve göstermiş olduğunuz hassasiyetinize rağmen yasak hala uygulanmıyorsa, kimin çıkarları korunuyor sorusu da doğal olarak akla gelmektedir.

Bu bağlamda;

1-Rendering yemin yasaklanmasına rağmen, hala yasağa uymayan tavuk üreticilerinin bulunmasını nasıl açıklıyorsunuz?

2-İnsan sağlığını tehdit eden bu uygulamada, “geri adım atmayacağız” demenize rağmen, geri adım atmak durumunda kalmanızın nedenleri nedir?

3-Bakanlığınız tarafından rendering yem kullanan tavuk üreticisine yönelik denetimler neticesinde yasağa uymadığı tespit edilen işletmeler var mıdır? Yasağa uymayan işletmelere yönelik uygulanan yaptırımlar nelerdir?

4-Vatandaşlarımızın sağlığı yok sayan, ‘yamyam Tavuk’ üreticilerinin çıkarlarını koruyan bu uygulamaya müsaade etmeye devam edecek misiniz?