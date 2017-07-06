Yeni partiye eski MHP’lilerden bir katılım daha

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılacağını açıklayan MHP'den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak" dedi.

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener'in başkanlığında kurulacak siyasi partide yer alacağını kaydetti.

Partinin tüm sosyal kesimleri kucaklayacağını kaydeden Ok, “Sonbaharda Eylül Ekmi gibi şekillenmiş bariaz önce ete kemiğe bürünmüş milletin huzuruna gelecek. Hiç bir ideolojik kaygımız yok. Bu parti Türkiye'nin kurucu değerlerini kucaklayan ve olmazsa olmaz niteliklerini ve bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak. Bütün sosyal kesimleri kucaklayacak. Bütün renklerin bir araya gelmesinde sorun olmayacak. Türk milleti de bu yeni partide lider ya da genel başkan olarak Sayın Meral Akşener' i görmektedir. Artık Türk milleti içinde bulunduğu durumdan muzdarip olan tüm kesimler hatta AKP'nin önemli bir kısmı yeni parti kurulmasını beklemektedir” dedi.