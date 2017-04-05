Yunanistan, Ege’de işgal ettiği adalarımıza milislerini yerleştirdi

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Aydın’a bağlı Hurşit Adası’nda üniforma giydirdiği ve silahlandırdığı halkıyla poz verdi. Sivillere eğitim de veriliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altında olan 18 Türk adası ile 1 Türk kayalığının Yunanistan tarafından işgaline ses çıkarılmazken bir skandal daha ortaya çıktı. Yunanlılar adalarımıza yerleştirdikleri askeri birliklere ilave olarak sivilleri de yerleştirip silahlandırdı… Silah, mühimmat ve üniforma ile donatılan halk, milis askeri olarak eğitilmeye başlandı.

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 30 Mart 2017'de, Türkiye'ye yapılacak askeri harekât için ileri karakol haline dönüştürülen Aydın'a bağlı Hurşit Adası'na gitti. Stefanis'in Hurşit Adası'na yaptığı ziyaret Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

‘TEHLİKEYİ SADECE İZLİYORUZ'

Korgeneral Stefanis, Yunan Ahikerya Adası'na bağlanan Hurşit Adası'nda, Yunan Bayrağı'nın altında işgalci askerleri ile birlikte poz da verdi. Adalarımızın işgalini sıkça gündeme getiren eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yalım, “Hurşit Adası'ndaki işgalci Yunan askerlerini denetleyen Stefanis, milislerin eğitimlerini de izledi. Adadaki bütün askerlerin harekâta hazır olduklarını ve morallerinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Biz de devlet olarak bu durumu seyrediyoruz. Çok vahim bir durum” dedi.

SİSAM ADASI'NA 6 KİLOMETRE MESAFEDE

İstanbul Büyükada'nın 2 misli büyüklüğündeki Hurşit Adası 13 yıldır işgal altında. Ada, Sisam Adası'na 5.9 kilometre ve Ahikerya Adası'na 12.5 kilometre mesafede bulunuyor.