Yunanistan, Ege’yi kendi gölü yapıyor

Ege’de adacık ve kayalıkların hayati önem taşıdığını belirten Can Erenoğlu “Nokta kadar bir kayalık, Türkiye’nin egemenlik alanına işaret eder” dedi

Sahil Güvenlik eski Komutanı emekli Koramiral Can Erenoğlu, Ege'de Yunanistan tarafından işgal edilen Kardak kayalıkları dahil 156 ada, adacık ve kayalığın hayati önem taşıdığını belirtti.

Erenoğlu, Ege'deki gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi:

KAYALIK DEYİP GEÇME: Ada, adacık ve kayalıkların karasuları vardır. Karasuları olduğu için hava sahası da vardır. Kıta sahanlığı ve üzerlerinde ekonomik bir faaliyet olursa adaların kendilerine ait münhasır ekonomik bölgeleri de vardır. Halen bu ada, adacık ve kayaların oluşturduğu karasuları alanı Ege'nin yaklaşık yüzde 6'lık kısmını oluşturmaktadır. Ege'de halen Yunanistan'ın yüzde 43.5; bizim ise sadece yüzde 7.5 oranında karasuları alanına sahip olduğumuz dikkate alındığında, yüzde 6'lık ilave pay yüzde 80 oranında ilave egemenlik alanı demektir. Denizde su üstündeki bir nokta kadar kayalık bile karasuları dikkate alındığında 388 kilometre karelik bir egemenlik alanı oluşturacaktır. Dolayısıyla bu adacık ve kayalıklar taş ve kaya parçası denerek önemsizleştirilmemelidir. Kardak krizi, herhangi bir anlaşma ile Yunanistan'a hukuki yolla devredilmemiş 156 ada, adacık ve kayalık üzerinde Türk egemenliğinin devam ettiğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

FİİLİ DEVLET UYGULAMASI: Kardak kayalıklarının Türk toprağı olduğu diplomatik yollardan dünyaya ilan edildiğine göre fiili devlet uygulamalarımız Kardak'tan daha çok ve gerektiğinde isimleri açıklanacak diğer ada, adacık ve kayalıklara yönelik yapılmalı. Etrafında ve yakınında dolaşma faaliyetleri ise ‘ada ziyaret edildi' diye abartılmamalı.