Zehir tacirlerine çifte darbe!

İstanbul Narkotik Polisi bin 200 kilometrelik takiple hafriyat kamyonun kasasına zulalanan 170 kilo eroin ele geçirdi. Diğer bir operasyonda ise 410 kilo Skunk ve 650 bin adet uyuşturucu hap bulundu. 19 şüphelinin gözaltına alındığı iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk operasyonu 17 Kasım'da Büyükçekmece’de gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri 1 ay önce Arnavutluk’tan Türkiye’ye Hibrit esrar olarak bilinen “Skunk” getiren bir şebekeyi belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatılan zehir tacirlerinin yeni bir sevkiyat hazırladığında olduğu tespit edildi. Şüphelileri adım adım izleyen polis 4 yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Çetenin kapalı kasa bir araca saklandığı 410 kilo Skunk ve 130 kilo ağırlığında 650 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

BİN 200 KİLOMETRELİK TAKİP

Zehir tacirlerine karşı peşpeşe başarılı baskın düzenleyen İstanbul Narkotik Polisi’nin(İNP) ikinci operasyonu ise Ankara’da gerçekleştirildi. İNP ekipleri , 2 ay önce uyuşturucu şebekelerinin yurt dışından Van’a, oradan da İstanbul’a uyuşturucu getireceklerini belirledi. Polis, şebeke üyelerini İran sınırından itibaren takibe aldı. Uyuşturucu alıcılarının belirlenmesi için ilk anda baskın düzenlenmedi. Ekipler, uyuşturucunun bir hafriyat kamyonuna zulalandığını tespit etti. Araç sivil ekiplerce izlemeye alındı. Araç Ankara’ya ulaşınca, kamyona bir kişi daha bindi. Buluşma tespit edilince operasyon kararı verildi.

170 KİLO EROİN

İstanbul Polisi baskın için Ankara Emniyeti’nden destek istedi. Iki il ekipleri aracı durdurdu. Sürücü ve yanındaki şüpheli gözaltına alınırken İstanbul ve Van’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şebeke elebaşı S.Ş.(46) oğlu M.Ş.(42) ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler İstanbul’a getirildi. Hafriyat kamyonunda arama yapan ekipler, aracın kasasını keserek zulaya ulaştı. Aramalarda 10 milyon lira değerinde 170 kilo eroin ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 4’ü yabancı uyruklu 19 şüphelinin işlemelerinin devam ettiği öğrenildi. Şebekelerin, ‘Skunk’ ve uyuşturucu hapları Türkiye’de satmayı planladıkları, eroinin ise Avrupa’ya gönderilmesinin planladığı belirlendi.