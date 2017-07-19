2017 KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sonuçlar

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Lisans ve ön lisans mezunlarını ilgilendiren KPSS-2017/6 tercih sonuçları sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleniyor. Adaylar kişisel bilgilerini sisteme girerek aldıkları puana ulaşabilecek. İşte, KPSS 2017/6 tercih sonucu sorgulama sayfası. İşte sonuçların açıklanacağı adres...

2017 KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce memur adayı tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS 2017/6 Tercih Kılavuzunda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonların yerleştirme işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 Temmuz itibari ile sona eren KPSS 2017/1 tercihlerinin sonuçları için gözler ÖSYM'deydi. Geçtiğimiz hafta ilan edilmesi beklenen tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuçlar http://www.osym.gov.tr adresinde. Tercih sonuçlarını kontrol etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

DUYURU

(18 Temmuz 2017)

KPSS-2017/6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

KPSS 2017/6 Tercih Kılavuzunda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonların yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 18 Temmuz 2017 tarihinde saat 16:50'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

ATAMALARIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.