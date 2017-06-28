Bafetimbi Gomis kimdir? (Galatasaray transferleri 2017)

2017-2018 transfer sezonuna durgun başlayan Galatasaray, üst üste iki bomba patlatarak taraftarının yüzünü güldürdü. Dün, önce Dinamo Kiev’in Faslı yıldızı Belhanda için görüşmelere başladığını duyuran Cimbom, akşam saatlerinde de Swansea City’nin Fransız yıldızı Gomis için görüşmelere başladığını duyurdu. Peki Bafetimbi Gomis kimdir? Bonsvervis ücreti ne? İşte Gomis transferiyle ilgili tüm detaylar…

Fransızların en büyük kulüplerinden Saint-Etienne'de futbola başlayan afrika kökenli futbolcu, 2004 yılında A takıma yükseldi. 2009'a kadar Saint-Etienne'de forma giyen yıldız oyuncu, 2006 yılında bir dönem Troyes'a kiralandı. 6 sezonda 139 maçta forma giyen Gomis, 44 kez ağları havalandırmayı başardı.

LYON'A OLAYLI TRANSFER

2009-2010 sezonu öncesinde olaylı bir şekilde Saint-Etienne'in ezeli rakibi Lyon'a transfer oldu. Lyon'da forma giydiği 5 sezonda 243 maça çıkan Gomis, 95 gole imza atarak çarpıcı bir performansa imza attı ve İngiltere'nin yolunu tuttu. İngiltere'de 2 yıl Swansea forması giyen deneyimli golcü, burada kendisinden beklenen performansı gösteremedi ve 72 maçta 17 gol attı.

MARSİLYA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU

İngiltere macerası istediği gibi gitmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Gomis, geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve adeta küllerinden doğan yıldız golcü, ligde 31 maçta 20 gol atarak lig kariyerindeki en golcü sezonunu geçirdi ve dikkatleri üzerine geçti.

GOMİS'İN HASTALIĞI NE?

Fransız yıldız vasovagal senkop hastası. Hastalık aşırı stres durumlarında ortaya çıkıyor ve kalp ritmini dengesizleştirerek beyne kan gitmesini engelliyor ve hastayı bayıltıyor. Yıldız oyuncu Swansea City forması giydiği dönemde bir Tottenham maçında aniden rahatsızlanarak yerde kalmıştı ve herkesi korkutmuştu.