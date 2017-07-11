Son Dakika: Fikret Hakan hayatını kaybetti! Hastalığı neydi? (Fikret Hakan kimdir?)

Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Usta sanatçı Fikret Hakan, sabah saatlerinde bir süredir yattığı İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki Fikret Hakan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte usta sanatçının kaybı ile ilgili tüm bilgiler...

Türkiye bu sabah, Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Fikret Hakan’ın ölüm haberiyle şok oldu… Son dakika olarak geçen haber, Hakan’ın sevenlerini yasa boğdu. Fikret Orman kaç yaşındaydı? Fikret Orman kimdir? İşte ünlü sanatçı hakkında bilinmeyenler…

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Fikret Hakan, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Peki Fikret Hakan kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar…

83 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahi servisinde akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Türk sanat dünyasını hüzne boğan haberi ünlülerin menajeri olarak bilinen Süheyl Atay, Twitter’dan yaptığı açıklamada: ‘Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan’ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur” ünlü sanatçı Fikret Hakan’ın vefatını duyurdu.

FİKRET HAKAN KİMDİR?

Bumin Gaffar Çıtanak ya da sahne adıyla Fikret Hakan (d. 23 Nisan 1934, Balıkesir), Türk oyuncu.

1950 yılında ‘Üç Güvercin’ adlı oyunla ‘Ses Tiyatrosu’nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında ‘Köprüaltı Çocukları’ adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970’li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. ‘Üç Arkadaş’ ve ‘Keşanlı Ali Destanı’yla büyük bir üne kavuştu.

Ünlü yönetmen Peter Collinson başrollerini Tony Curtis ve Charles Bronson’un oynayacağı Paralı Askerler (Birleşik Krallık filmi, 1970) filmi için Türkiye’ye geldiği zaman Türk sinema oyuncuları için Hollywood’a adım atma fırsatı doğmuştu. Çünkü Collinson tamamını Türkiye’de çekmek istediği filmde Türk oyunculara da yer verecekti. Filmin oyuncu kabul mülakatlarına büyük ilgi olunca Şan Tiyatrosunda oyuncu seçme yarışması yapıldı. Bu yarışmada başarılı olan Fikret Hakan, Salih Güney, Erol Keskin, Aytekin Akkaya ve birkaç Türk oyuncu filmin oyuncu listesine alındılar.

Fikret Hakan filmde Albay Ahmet Elçi rolüyle önemli bir yer edindi. Başarılı mimikleri ve az İngilizce bilmesine rağmen uyumlu dudak hareketleri ile yönetmen Peter Collinson’un büyük beğenisini kazandı. Uzun yıllar Hollywood’ta görev yapıyormuş gibi rahat bir performans sağlayan Fikret Hakan film sonrası çeşitli yapımlar için teklif aldı. Aynı dönemde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde filmin Türkiye’de yasaklanması sonrası Türk oyuncuları ile Hollywood yetkilileri arasındaki bağ zayıfladı. Özellikle bazı Türk oyuncuların hiç İngilizce bilmemeleri oyunculuk yeteneklerine rağmen ülke dışında kendini göstermelerini engelledi.

Türk Sinemasının en verimli çağını yaşadığı 70’li yılların başında, gelen cazip tekliflere rağmen Fikret Hakan Türkiye’de kalmayı tercih etti. Filmde Fikret Hakan’ın canlandırdığı Albay Ahmet Elçi’nin yardımcı subaylığını yapan Salih Güney ise dil bilmemesi nedeniyle bu filmde konuşamadığı gibi diğer yapımlar için teklifte alamadı. Filmde Tony Curtis’in fedailerinden birini canlandıran Aytekin Akkaya ise her ne kadar filmde yeteri kadar görünmesede gösterdiği performans ve kamera arkasındaki çalışkanlığı ile yapımcıların büyük beğenisini kazandı. Kendisine İngilizce öğrenmesi karşılığında Hollywood filmlerinde oynama teklifleri sunuldu. Akkaya İngilizce kurslarına zaman ayıramaması sonucu diğer sanatçılar gibi Türkiye’de kaldı.

Fikret Hakan 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak eğitim vermektedir.

13.11.2009 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı’ndan fahri doktor unvanı almıştır.