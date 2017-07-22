IŞİD’liler kadın kılığında Musul’dan kaçmaya çalışıyor

IŞİD'li militanlar alay konusu oldu. Irak'ın Musul kentinde ağır bir yenilgiye uğrayan ve şehri kaybeden IŞİD'liler, şehirden kaçmak için birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyor.

Son 1,5 yılda büyük güç kaybeden ve geçtiğimiz haftalarda da lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölmesiyle ağır darbe alan IŞİD’liler, 3 yıl önce hilafet ilan ettikleri Musul’dan sütyen takıp, makyaj yaparak kadın kılığında kaçmaya çalışıyor.

SAKALLARI KESMEYİ UNUTTULAR!

Irak Ordusu’nun paylaştığı fotoğraflar ve verdikleri bilgilere göre; Musul’da neredeyse tamamen temizlenen IŞİD’liler, şehirden kaçmak için birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyor. Son olarak makyaj yapıp kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan IŞİD’liler, sakallarını ve bıyıklarını kesmeyi unutunca yakayı ele verdiler.

KARA ÇARŞAF DA GİYMİŞLER

Yayınlanan fotoğraflara göre IŞİD’lilerin kaçmak için tek yöntemi sütyen takıp makyaj yapmak da değil. Sözde cihatçılar, kara çarşaf giyerek de kaçmayı deniyorlar ancak bu da kaçmalarına yetmiyor. Iraklı askerler, kadın kılığındaki IŞİD’li miltanları yakaladıktan sonra ortaya çıkan komik görüntüleriyle fotoğraf çektiriyor.