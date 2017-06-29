Maicon kimdir? (Galatasaray transfer haberleri 2017)

Galatasaray transferde adeta coştu. Transfer sezonuna durgun başlayan Cimbom, bu hafta üst üste 3 yıldızı kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı kırmızılılar Gomis ve Belhanda'nın ardından Maicon'u da transfer etti. Peki Maicon kimdir? Maicon'un bonservisi ne kadar? İşte Maicon transferiyle ilgili tüm detaylar...

2017 – 2018 transfer sezonuna durgun başlamasına rağmen bu hafta bombaları bir bir patlatmaya başlayan Galatasaray, bir bomba daha patlattı Brezilyalı yıldız stoper Maicon için görüşmelere başladı. Peki Galatasaray’ın yeni transferi Maicon Pereira Roque kimdir?

MAICON KİMDİR?

Futbol kariyerine Brezilya’nın büyük kulüplerinden Cruzeiro’da başlayan ve 2008’de Portekiz’in Nacionel takımına kiralanan Maicon, buradaki başarılı performansı sonrası Portekiz devi Porto’ya transfer oldu. Brezilyalı yıldız, 6 yıl bu takımda forma giydi ve önemli başarılara imza attı.

1.91 boyunda olan ve agresif yapısıyla tanınan Maicon, stoperde oynamasının yanı sıra sağ bekte de oynayabiliyor. Kafa toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, Porto’dan sonra Brezilya’nın en büyük takımı olarak bilinen Sao Paolo’ya transfer oldu ve 1 yıl burada oynadıktan sonra Galatasaray’a transfer oldu.

GALATASARAY’DAN MAICON AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif AŞ, Macion’un transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque’nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.