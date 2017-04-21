UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: İşte Avrupa Ligi yarı finalistleri

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları dün akşam oynandı ve dört maç sonrasında son dört takım yarı finale kaldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon ile karşılaştı ve uzatmaların ardından penaltılara giden maçta Tosic ve Mitroviç'in atışları gole çeviremeyince elendi ve tarihinde ilk kez yarı finale kalma şansını kaçırdı. UEFA Avrupa Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları dün akşam oynandı. Bu maçlar sonrasında Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Ülkemizi temsil eden tek takım olarak kalan Beşiktaş, Lyon ile yaptığı 2-1’in rövanşında maçı uzatmalara götürdü ama nefesi penaltılara yetmedi. Penaltı atışlarında Beşiktaş adına Tosic ve Mitroviç golü bulamayınca Lyon 7-6 biten maçta yarı finale kalan takım oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maç özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maç özeti izlemek için tıklayınız

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United Anderlecht'i ağırladı. Manchester United, 10. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Belçika ekibi Anderlecht'te Sofiane Hanni skoru eşitleyen golü attı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Mücadelenin 107. dakikasında Rashford maçın sonucunu belirleyen golü attı.

İlk maçta Anderlecht ile 1-1 berabere kalan Manchester United, rakibini 2-1 yenerek toplamda 3-2'lik üstünlükle yarı finale yükseldi. Schalke 04'ü saf dışı bırakın Ajax ve Genk'i eleyen Celta Vigo yarı finale yükseldiler. Son yarı finalist ise penaltı atışları sonunda Beşiktaş'ı yenen Lyon oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar:

Manchester United

Celta Vigo

Ajax

Lyon

KURALAR ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan takımların kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.30'da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00'de Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak.Avrupa Ligi'nde 21 Nisan Cuma günü yapılacak olan kura çekiminin ardından yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.45'de oynanacak. Finale İsveç'in Stockholm şehrindeki 65 bin kişilik Friends Arena Stadı ev sahipliği yapacak.