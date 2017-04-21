UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle)

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Beşiktaş, Lyon ile dün akşam çeyrek final rövanşında karşılaştı. Maça iyi başlayan Beşiktaş, uzatmalara sonrasında penaltı atışları sonrasında Avrupa'ya veda etti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı finalistleri hangi takımlar? UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş ise Lyon ile yaptığı rövanş maçını penaltı atışlarında kaybetti ve elendi. Şampiyonlar Ligi’nde kupanın favorisi gösterilen Barcelona ise Juventus ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybetmiş, rövanşında ise 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti. Real Madrid ise deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih ile seyircisi ile oynadığı rövanş maçında zorlansa bile uzatmalara giden maçta Ronaldo’nun üç golü ile yarı finale kalmayı başardı. Peki Şampiyonlar Ligi – Avrupa Ligi yarı final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KURALAR ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan takımların kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.30'da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00'de Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak.Avrupa Ligi'nde 21 Nisan Cuma günü yapılacak olan kura çekiminin ardından yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.45'de oynanacak. Finale İsveç'in Stockholm şehrindeki 65 bin kişilik Friends Arena Stadı ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran günü Galler'in Cardiff şehrinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimini yayın saatinde aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi – Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNALİSTLERİ

Manchester United

Celta Vigo

Ajax

Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİSTLERİ

Atlético Madrid

Juventus

Monaco

Real Madrid