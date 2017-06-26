‘i Ailesi’ zirveye oynuyor

Hyundai’nin Avrupa pazarındaki yükselişini hızlandıran ve bölgedeki satışlarının yüzde 50’sini oluşturan “i Ailesi”, Avrupa’nın saygın kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yüksek skorlar elde ederek zirveye çıkmaya devam ediyor.

Hyundai'nin Avrupa pazarındaki yükselişini hızlandıran ve bölgedeki satışlarının yüzde 50'sini oluşturan “i Ailesi”, Avrupa'nın saygın kuruluşlarının değerlendirme raporlarında yüksek skorlar elde ederek zirveye çıkmaya devam ediyor. Red Dot ve iF gibi tasarım ödüllerinin de sahibi olan i10, i20 ve Yeni i30, Avrupa'nın bir çok ülkesinde yapılan testlere göre özellikle bağlanabilirlik, iç mekan tasarımı, sürüş kolaylığı ve dinamizmiyle birinciliği elde ederek başarısını ve iddiasını kanıtlamış oldu.