Mercedes lüksü kurtarmaya yetmedi

Otomotiv sektörü 2016'da satış rekoru kırdı. Ancak lüks otomotiv satışları 2015'in de gerisinde kaldı. Satışlarını en çok artıran marka Mercedes - Benz olurken en çok gerileyen marka BMW oldu.

Otomotiv sektörü 2016'da satış rekoru kırdı. Ancak lüks otomotiv satışları 2015'in de gerisinde kaldı. Satışlarını en çok artıran marka Mercedes - Benz olurken en çok gerileyen marka BMW oldu.

2016 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazarı rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden derlenen bilgilere göre 2016’da satışlar Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte daralmasına karşın 2015 yılına göre yüzde 1.6 artarak rekor kırdı. Ancak lüks araçlarda satışlar geriledi. 2015’te lüks araç satışı 88 bin 278 olarak gerçekleşirken 2016’da bu rakam 87 bin 764’te kaldı.

Satışlarını en çok artıran marka Mercedes – Benz oldu. Alman otomotiv devi, bir yılda satışlarını 2 bin 333 adet artırarak 30 bin 333’den 32 bin 666’ya yükseltti. En büyük düşüş ise bir diğer Alman devi BMW’de oldu. BMW 2015 yılında Türkiye’de 31 bin 221 otomobil satarken bu sayı 2016’da 27 bin 166’da kaldı.

İLGİLİ HABER Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Almanya’nın önde gelen spor otomotiv markası Porsche’nin 2016 yılı Türkiye satışları ise geçen yıla göre geçen yıla göre 34 adet azalarak 827 oldu. Audi ise satışlarını 1726 artırarak 22 bin 5’e çıkardı. İngiliz lüks otomobil markalarından Bentley’in satışları 2016’da geçen yıla göre 10 adet düşerek 9 olurken, Jaguar’ın satışları bir yılda 145 adet artarak 481’e çıktı.

İtalyanların ünlü spor otomobillerinden Ferrari 2016’da satışlarını 8 artırarak 18’e çıkardı. Bir diğer İtalyan devi Lamborghini ise 2015’te Türkiye’de 6 otomobil satarken bu sayı 2016’da 7’ye yükseldi. Maserati’nin satışı ise 1 adet gerileyerek 72 oldu.

Arazi araçlarında ise Land Rover, Türkiye’de 2015 yılında bin 577 adet araç satarken bu sayıyı 2016 yılında 2 bin 18’e çıkardı. JEEP markası ise 2015 yılında 3 bin 507 araç satarken bu sayı 2016’da 2 bin 192’de kaldı.