Burun karıştırmanın ilginç faydası!

Yakın zamanda yapılan bir araştırma burun karıştırmanın ve hatta yemenin sağlığa faydalarını ortaya çıkardı.

Çocukluğumuzdan itibaren burun karıştırmanın iğrenç bir alışkanlık olduğunu düşünürüz. Hijyenik olmamasının yanı sıra burnunuzu karıştırırken burun deliklerinizin içindeki hassas deriye zarar verebilirsiniz ve bu da sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebilir.

Fakat, yakın zamanda yapılan bir araştırmada burnunu karıştıran insanların daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar çocuğunuzu burnunu karıştırırken gördüğünüzde engel olmamanız gerektiğini söylüyor.

Araştırmanın ikinci kısmını okumadan önce midenizi hazırlayın. Çünkü Profesör Friedrich Bischinger, burnunuzdan çıkardığınız kuru kalıntıları yemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı. “Burun, bakterilerin biriktiği bir filtre gibi. Bu birikintiler bağırsağınıza indiğinde ilaç görevi görüyor.” diye konuştu.

Bilim insanları nasal mukusun iyi bakteriler bakımından zengin olduğunu ve bu bakterilerin dişlere yapışarak çürüklere neden olan bakterileri önlediğini buldu. Dişlere olan faydasını bulduktan sonra uzmanlar, sümüğü diş macunu yapımında kullanma fikri üzerinde de çalışmaya başladı.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin bulguları aynı zamanda sümüğün solunum enfeksiyonlarını, mide ülserini ve hatta HIV’i önlediğini gösterdi.