Damar hastalıkları tedavisinde çığır açacak

Yıllardır hayal ettiği merkezi İstinye Üniversite Hastanesi'nde açtıklarını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, damar hastalıkları risklerini önemli boyutlarda önleyeceklerini belirtti. Kalko, uyguladıkları inme cerrahisi yöntemi ile hastaları yeniden yaşama bağladıklarını belirtti: Bazen konuşamayan hastaları konuşturuyoruz bazen de yürüyemeyen hastaları ayağa kaldırıyoruz.

Çağımızın vebası damar hastalıkları her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşarak genç yaşlarda da görülmeye başladı. Kalp krizi, şah damarı kaynaklı inmeler, bacak damarı tıkanıklığına bağlı kangrenler en sık görülen damar sorunları arasında yer alıyor. Ölüme sebebiyet verebilecek bu hastalıklar karşısında erken tanı ve doğru müdahale hayat kurtarabiliyor.

Başta inme cerrahisi olmak üzere, uygun hastalarda çok farklı yerleşimlerdeki damar hastalığını başarılı girişimlerle tedavi eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, İstinye Üniversite Hastanesi çatısı altında yıllardır hayal ettiği bir merkezi hayata geçirdi. Üniversite hastanesi bünyesinde hizmet verecek DAS – Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi; İnme Cerrahisi, Minimal İnvaziv Damar Cerrahisi, Doğumsal Damar Anomalileri ile Diyabetik Ayak ve Varis Tedavileri olmak üzere beş ayrı bölümden oluşuyor. Merkezin açılış etkinliğinde konuşan Prof. Dr. Yusuf Kalko “Tıp literatüründe, şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara 6. saatten sonra müdahale yapılmasının kayda değer yarar sağlamayacağına dair yerleşik kanı artık değişti, uyguladığımız inme cerrahisi yöntemiyle hastalarda 10. güne kadar başarı sağlanabiliyor; inme geçirmiş hastaları yeniden yaşama bağlayabiliyoruz. Bu başarı; hastanın durumuna göre bazen konuşma yetisinin geri gelmesi oluyorken, bazen ayağa kalması bile olabiliyor. Sonuç ne olursa olsun, her halükarda hastalarımızın hayatına olumlu katkı sağlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ‘İNME CERRAHİSİ MERKEZİ’ OLMAYA ADAY

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko tarafından geliştirilen ve 4 yılda yaklaşık 500 şah damarı felçli hastaya müdahale ederek daha konforlu yaşam olanakları sağlayan ‘İnme Cerrahisi Tekniği', ileri tetkikler kullanılarak, cerrahiye uygunluğu saptanan hastalara tedavi imkanı sağlıyor. İstinye Üniversite Hastanesi'nde kurulan İnme Cerrahisi Bölümü, şah damarı tıkanması nedeniyle fonksiyon kaybına uğramış felçli hastalara, felci takip eden 7 ila 10 gün içerisinde ameliyat olma imkanı sağlıyor. Lokal anestezi ve minimal invaziv damar cerrahisi tekniği ile gerçekleşen ‘İnme cerrahisi operasyonu', ileri yaş ve ilave kronik rahatsızlığı olan hastalara da uygulanabiliyor. Yöntemle aynı zamanda yüzde 100 tıkalı damarlara da müdahale şansı doğuyor.

FELÇ ERKEN TANI İLE ENGELLENECEK

Damar sistemi bir bütün olduğu için kalpte sorun olduğunda bacak ve boyun damarlarında sorun olma olasılığı yüksektir. Şah damarı ultrasonu özellikle şah damarı felçlerine karşı alınacak en önemli tedbirler arasında yer alıyor. Ancak bu uygulama genelde kimsenin aklına gelmiyor ve bu tedavi seçeneği atlanıyor. İstinye Üniversite Hastanesi DAS – Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi'nde bu uygulama rutin hale getirilerek şah damarı felçlerinde erken tanı ile felcin önüne geçilmesi hedefleniyor.

GEREKSİZ ANJİYO UYGULAMASININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Kalp krizine erken tanı sağlayan yöntemlerden kardiyogonyometri (CGM Testi) ile kalbi 3 boyutlu gören cihaz, hastayı yormadan ve radyasyona maruz bırakmadan birkaç dakikada sonuç veriyor. Böylelikle kalp bölgesindeki tüm kasılmaları daha sağlıklı gözleme imkanı sağlıyor. Çok kısa zamanda da hastanın kalp krizi riskinin yanı sıra daha önce geçirdiği fakat atlanan bir krizin söz konusu olup olmadığını da netleştiriyor. İstinye Üniversite Hastanesi DAS – Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi'nde uygulanan yöntem ayrıca gereksiz anjiyo uygulanmasının da önüne geçiyor. Damar risk haritasını ortaya çıkararak damar hastalıklarında erken tanı imkanı sağlayan bir diğer önemli test de ABI Testi (Ankle-Brachial Indeks). Tüm damar haritası ile ilgili bilgi veren test, felç, kangren ya da kalp krizi riski ile ilgili net bilgiler veriyor.

DİYABETİK AYAK VE KANGRENDE BÜYÜK BAŞARI SAĞLIYOR

Minimal İnvaziv Cerrahi, lokal anestezi altında yapılan bir uygulama. Özellikle tansiyon, şeker, böbrek rahatsızlıkları, kronik bronşiti olan ve yüksek anestezi riski taşıyan ileri yaş hastalar için büyük avantaj sağlıyor. Ameliyat süresince hastanın bilinci açık tutuluyor, bu da ameliyatın başarılı olup olmadığını, tıpkı canlı yayın gibi takip etme imkanı sağlıyor. Felçli hastaların yanı sıra diyabetik ayak, damar tıkanıklığı sonucu gelişen kangren ya da Buerger hastalığı gibi durumlarda başarılı sonuçlar veriyor. Teknik ileri yaş hastalar, eşitli kronik ve ilave rahatsızlığı olan hastalara da tedavi imkanı sağlıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko önderliğinde planlanan tedavilerde diyabetik ayak ve kangren vakalarında; kardiyolog, nörolog, endokrin uzmanı, plastik cerrahi uzmanı da tedavilere destek veriyor.

“KONUŞA KONUŞA ŞAH DAMARI AMELİYATI YAPIYORUZ”

Prof. Dr. Yusuf Kalko ameliyatlar sırasında hastalarıyla kurduğu diyaloglarla tanınan bir isim. Lokal anestezi altında yapılan inme cerrahisi ameliyatları sırasında hastanın bilincinin açık tutulduğunu ve şah damarı kaynaklı felç ile kaybedilen hissiyatın geri gelişini bu şekilde kontrol edebildiklerini belirten Kalko, “Bu da özellikle ileri yaştaki hastalar için büyük önem teşkil ediyor. Çünkü bu durumdaki hastalar sadece damar sorunları ile değil; aynı zamanda şekerden tansiyona, kalpten, akciğer sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkla da mücadele ediyor. Hastanın sadece boynunu uyuşturarak yaptığımız bu ameliyat sırasında onlarla sohbet ediyoruz. Bu sohbet onları dinç tutuyor ve şuur kaybını önlüyor. Şuurda ufak da olsa bir bozulma olması durumunda hemen bir kanül yardımıyla beyne kan gönderip hastanın dinç kalmasını sağlıyoruz. Bu esnada damarın içini temizleyip hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Operasyon 30–50 dakika arasında tamamlanmış oluyor” diye konuştu.

ESKİ HASTA: HER ŞEY BİTTİ ZANNETTİM. YÜRÜYEMİYORDUM

İstinye Üniversitesi DAS – Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi'nin açılışında davetliler arasında Prof. Dr. Yusuf Kalko'nun hayata bağladığı hastalar da vardı. 77 yaşındaki Hüseyin Ulubay hastaneye kaldırıldığında şah damarı tıkanıklığı kaynaklı felç geçirmiş ve sol bacağı tutmuyordu. Ulubay, geçirdiği 30 dakikalık inme cerrahi operasyonun ardından Prof. Dr. Kalkon'nun ayağa kaldırdığı hastalardan sadece biri. 3 yıldır günlük ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayan Ulubay, “Ben her şey bitti zannettim. Yürüyemiyordum. Elimi kolumu kullanamıyordum. Değil hareket etmek yaşayacağımı bile tahmin etmiyordum. Sonra Yusuf Hoca ile tanıştım. Hoca benimle konuşa konuşa ameliyatı yaptı ve hayatım değişti” dedi.

40 yaşındaki Döndü Tekin ise inme cerrahisi ameliyatı geçirdiğinde 21 gündür şah damarı kaynaklı felçliydi. Tekin “Felç geçirmemden 21 gün sonra ameliyat oldum. Tek taraflı felçliydim ve konuşamıyordum. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Bir mucize gibi geliyor bana. Ameliyatın ardından konuşmaya ve yürümeye başladım. Kısacası tüm hayatımı yatağa bağlı geçirmeyi düşünürken bugün dimdik ayaktayım. Kısacası umudun bittiği yerde yeniden hayata döndüm” dedi.

ŞAH DAMARI TÜMÖRLERİ FELCE SEBEP OLABİLİYOR

Şah damarı tümörleri ölümcül sonuçlar vermiyor ancak ses tellerini etkiliyor, nefes darlığına neden oluyor ya da ender durumda kısmi felce sebep oluyor. Önceleri tek tedavisi ameliyat olarak görülen bu tümörler Prof. Dr. Yusuf Kalko'nun geliştirdiği teknikle lokal anestezi ile alınabiliyor. Genellikle iyi huylu olan bu tümörlerin bulundukları bölge itibari ile mutlaka çıkarılmaları gerekir. Şah damarı dile, ses tellerine, nefes borusuna yakın ve hassas bir bölgededir; beyne giden toplardamarlar da bu bölgede bulunur.