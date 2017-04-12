Erdoğan’dan yine ücretsiz kanser ilacı ‘müjdesi’

Cumhurbaşkanı kanser ilaçlarıyla ilgili önemli bir müjde verdi. Herkes sevindi. Ancak, bir gariplik vardı. Tarih: 12 Nisan 2017. Yer: Erzurum... Cumhurbaşkanı Erdoğan Evet Mitingi'nde konuştu: Başbakanımızla konuştuk, kanser tedavi ve ilaç masraflarını devlet üstlenecek!Tarih: 06 Kasım 2016. Yer: İstanbul... Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir hastanenin açılışında konuştu: Başbakanımızla konuştuk, kanser ilaçlarından ücret almayalım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Erzurum’da yaptığı konuşmasında, kanser ilaçlarının ücretsiz olacağı müjdisini verdi. Ancak bu açıklama, Erdoğan’ın 2016’nın Kasım ayında aynı konuda yaptığı konuşmasını akla getirdi.

Erdoğan geçtiğimiz kasım ayında İstanbul’da Academic Hospital’ın açılışında konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçen Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızla konuştuk. Dedim ki bakın kesinlikle, kanser dahi, ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kesinlikle ücret almamamız gerekir. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı bizim için bu kadar önemli. Hassas olalım, buralarda suistimale fırsat vermeyelim.

Erdoğan bugün Erzurum’da yaptığı açıklamalarda ise kanser ilaçlarının ‘yine’ ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte o açıklamalar:

Geçen başbakanımızla konuştuk, kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Kanserli hastalarımızın ilaçlarının masraflarını kendileri karşılayamaması gibi bir durum vardı. Bunu da “Devlet halledecek” dedik. İnşallah hazırlıklar ona göre yapılıyor, bu tür hastalarımızın tedavisini devlet olarak üstleneceğiz.