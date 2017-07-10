Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Limonu topuğunuza sürermenin bakın neye faydası var?

Okurken çok şaşıracaksınız. İkiye böldüğünüz limona deniz tuzu ilave ettikten sonra topuğunuza masaj yaparsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz...

20:2710 Temmuz 2017
Sağlık
Limonu topuğunuza sürermenin bakın neye faydası var?
Okurken çok şaşıracaksınız. İkiye böldüğünüz limona deniz tuzu ilave ettikten sonra topuğunuza masaj yaparsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz...

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılarla yakalanmasına engel olur.

Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi iltihaplı, enfeksiyonlu hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi…

Hangi malzemeler gerekli?
Bir miktar kaya tuzu
Bir adet limon

Nasıl uygulanır?
Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar