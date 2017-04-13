Avrupa'nın 2. beyin hastanesi ünvanına sahip NPİSTANBUL Beyin Hastanesi açıldı. Hasta konforu ve güvenliği açısından her ayrıntının düşünüldüğü, tanı ve tedavide son teknolojilerin kullanıldığı, 160 yatak kapasiteli NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, beyin alanına odaklı ve ek olarak 10 branş ile hizmet veriyor.

Ümraniye’de hizmete giren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, yeni binasında Avrupa'nın 2. Beyin Hastanesi olarak çalışmalarına başladı. Teşhis ve tedavide kullanılan son teknolojilerin yanında, Türkiye’nin de ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip olan hastane, psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanında pek çok ilke imza atıyor. Bu alanların yanında, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, bariatrik ve genel cerrahi, kulak burun boğaz gibi genel imkânlarla zenginleştiren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin olanaklarını Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy sıraladı.

TARHAN: 20 YILLIK TECRÜBEMİZ VAR

Bağımlılık, Psikiyatri, Psikoloji ve Nöroloji alanındaki tecrübelerine cerrahiyi de ekleyerek kendilerini genel hastane konumuna taşıdıklarını ifade eden NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Biz bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanında yaklaşık 20 yılık bir tecrübeye sahibiz. Avrupa'nın 2. Beyin Hastanesi olarak, teknolojik alt yapımız ve uzman kadromuz ile tam teşekküllü bir tanı ve tedavi merkezi hizmeti sunmaktayız. Yeni binamızda yeni beyin takımı ile birlikte artık cerrahi operasyonlar da gerçekleştiriyoruz. Laparoskopi operasyonları, obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi operasyonları, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi operasyonları; Türkiye'nin sayılı çocuk ve erişkin beyin, sinir ve omurilik cerrahlarından Prof. Dr. Kaya Aksoy ve ekibi, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Cerrahi operasyonlar için SGK ve özel sağlık sigorta kurumları ile anlaşmalarımızı yaptık. Ameliyathanelerimizi hazırlarken her cerrahın operasyonlarını gerçekleştirmek için arzu ettiği bir ameliyathane tasarladık. Kullanılan teknolojilerden tüm cihazlara kadar mükemmel bir altyapı oluşturmayı hedefledik böylece minimum riskle ameliyatlar yapılabilecek, hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmeti sunacak bir hastane olmayı amaçladık. Tüm servislerimizi önce hasta ve hasta yakınlarımızın güvenliği ve konforunu düşünerek oluşturduk.

Özel iklimlendirme sistemleri, kış bahçeleri, hasta takip sistemleri, enfeksiyon riskleri için merkezi sistemi, nöromodülasyon merkezi, Otizm tedavisinde ‘Duyu Bütünleme Kliniği gibi tüm ayrıntıları tek tek düşünerek hazırlandık. Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında da tecrübeli ve uzman kadromuza yeni isimler de katıldı. Şimdi uzman cerrahi ekibimizle, beyin, omurilik ve sinir ve genel cerrahi ameliyatlarını yapabilecek, Üsküdar Üniversitesi bilim ortaklığımız ile birlikte psikiyatrik hastalıkların beyin pili ile tedavi edilmesi gibi önemli çalışmalar içinde yer alacağız. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin-Omurga Cerrahisi Kliniği ile Üsküdar Üniversitesi bilimsel ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Kliniği ile akademik ve bilimsel işbirliği içinde olacaktır. ”

KAYA: TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK 1A ULTRA CLEAN AMELİYATHANESİNE SAHİBİZ

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin ileri düzey teknolojiyle hazırlanan yeni binasında; bel ve omurga cerrahisi, erişkin ve çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları, Parkinson, tremor, distoni, major depresyon, OCD, epilepsi, toruette sendromu, derin beyin stimulasyonu, boyun ve bel fıtığı, skolyoz ameliyatları ve nöromodülasyon cerrahilerinin tamamı yapılabiliyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı olan Prof. Dr. Kaya Aksoy yaptığı açıklamada; “Öncelikle belirtmek isterim ki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben ve ekibim beyin, sinir ve omurilik ile ilgili bütün cerrahi operasyonları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde gerçekleştiriyoruz. Beyin ameliyatları, omurga cerrahisi, pediatrik beyin omurilik ve sinir cerrahisi Parkinson ve hareket bozuklukları ameliyatları ile periferik sinir cerrahisi başta olmak üzere beyin ve sinir cerrahisi alanında Türkiye'nin nöroşirürji merkezi olma yolundayız. Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye'nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathanesi olma özelliğine sahibiz. Ameliyathanemizde bulunan pek çok önemli tıbbi cihazın yanında özellikle spinal cerrahi için çok önemli olan O-Arm O kollu skopi adı verilen cihaz sayesinde hatasız ameliyatlar yapma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”dedi.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi akıllı donanıma sahip entegre sistemi ile başarılı cerrahi operasyonlar için tüm imkanları barındırıyor. Bu teknolojiler:

*Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen ileri mikroskobik cerrahi ile tümörlerin daha başarılı çıkarılma imkânı,

*Beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde, çocuk beyin cerrahisi, tümör, anevrizma operasyonları gibi ameliyatlar için O-Arm MR CT navigasyon ve ICG, frame teknolojieri hata oranının sıfırlanması,

*Otomatik skolyoz çekimi yapabilen dijital röntgen işlerin hızlandırılması,

*Nöronavigasyon destekli ileri düzey beyin cerrahi mikroskopu ile sodyum floresan rehberliğinde vasküler – onkolojik cerrahi hizmeti hedefi kolay tespit etmek,

*Nöronavigasyon destekli üst düzey intra operatif, renkli doppler ultrasonografi cihazı ile kontrollü cerrahi operasyon olanağı ile komplikasyonların bertaraf edilmesi,

*Nöronavigasyon destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile operasyon öncesi ve esnasında hedefe kısa ve hızlı yoldan ulaşılma

*Ameliyat sırasında 3D görüntüleme ile operasyon sırasında başarı ölçme avantajı

*Enfeksiyondan Korunma: TS EN-ISO 14644-4 standardına uygun hijyenik havalandırma, kontrollü geçiş alanları, cerrahi ekipman takip sistemleriyle üst seviyeye sterilizasyon güvenliği

*Anestezi güvenliği: End-Tidal Control ve ecoFLOW teknolojileriyle ameliyatın her aşamasında anestezi ve ağrı derinliğini kontrol edebilme olanağı

*Ameliyathane Telekonferans Sistemi ile operasyonlar sırasında dünyadan herhangi bir hekime veya bir konferans salonuna bağlanabilme, aynı zamanda üniversite öğrencilerin sınıfına canlı ders olarak katılım sağlama sistemi

Hastanenin diğer olanakları ise şöyle:

Terapi yapabilen yataklar: Yoğun bakım servisinde kullanılan multifonksiyonel yataklar ile koltuk pozisyonundan akciğer terapisi pozisyonuna kadar geniş bir skalada hastalara konforlu bir yatış süreci sunuluyor. Terapi yapabilen yataklar sayesinde hemşirelerin pek çok görevini bu yataklar üstleniyor.

Erişkin Psikiyatri Servisi: Hastaların mahremiyetleri ve hastalığın risklerine göre oluşturulan Erişkin Psikiyatri Servisinde; Depresyon, Stres, Travma, Manik-Depresif Bozukluk, Şizofreni, Sosyal Fobi, Paranoya, Bağımlılık, Panik Bozukluğu, Evlilik Sorunları, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Cinsel Kimlik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi pek çok alanda tedavi imkanı sunuluyor.

NPAMATEM: Türkiye'de AMATEM ruhsatına sahip ilk özel hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi tecrübeli uzman kadrosu ile bağımlılık alanında konforlu ve güvenli bir tedavi hizmeti sunuyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi: NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorluklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet veriyor. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tanı imkânlarımız; Kişilik, Dikkat, Bellek, Psikososyal testler ile taramayı içermektedir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzman kadromuz; doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışılır. Tedavi ettiğimiz hastalıklar arasında; Yaygın Gelişim Bozukluğu, Çocukluk Depresyonu, Davranış Bozuklukları, Otizm, Özel Öğrenme Güçlükleri, Okul Başarısızlığı, Sınav Kaygısı, Çocuklarda Tik ve Takıntılar, Fonolojik Bozukluklar, Kekemelik, Afazi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite sayılabilir. Tedavi seçeneklerimiz içinde beyin uyarım ve yeni özel eğitim tekniği olarak Duyu Bütünleme tedavisi de bulunmakta.

7/24 Psikiyatri Acil Servis hizmeti: Acil Servis birimi, multidisipliner anlayışla görev yapan ekip tarafından yönetiliyor. Genel acil servis hizmetinin yanı sıra, psikoloji ve psikiyatri tecrübesinden yola çıkılarak oluşturulan nöropsikiyatrik acil servis 24 saat hizmet sunuyor. Taşkınlık gösteren hastalar için bulunan yumuşak oda, nörolojik, riskli hastalar için acil yoğun bakım yeteneği, özel eğitimli hekim, hemşire ve sağlık memuru ekibi ve psikiyatrik acil müdahale için kullanılan özel donanımlı PSİKOACİL ambulansı ile hasta sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde tutuluyor.

Beyin İçin “Check Up”: NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde, kişinin zihinsel ve psikolojik işlevselliğinin ölçülerek yaşına ve eğitimine uygun düzeyde olup olmadığı Beyin “CheckUp”’ı ile ölçülebiliyor. Psikiyatrist, psikolog, nörolog ve radyoloğun işbirliği ve multidisipliner bir yaklaşım ile uygulanan Beyin “Check Up”'ında, beynin biyoelektrik haritası çıkarılarak dikkat, hafıza ve zekâ ölçümleri ile kişinin psikososyal açıdan değerlendirilmesi yapılıyor.

Beyin “Check Up”'ında uygulanan testlerle beyinde biyokimyasal alanların işlevselliği, düzensizlikler, çalışmayan alan olup olmadığı, stres hormonlarının düzeyi, kullanılan ilaçların etkileri ölçülebiliyor. Bu sayede fonksiyon bozuklukları tespit edilebilirken, saptanan soruna göre kişiye özel tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanabiliyor. Beyin “Check Up”'ı; Alzheimer başta olmak üzere, unutkanlık, depresyon, dikkat dağınıklığı gibi hastalıkların erken tanı, teşhis ve tedavisi için öneriliyor.

Genel Cerrahi ve Psikiyatri'de Beyin Pili Tedavisi: Parkinson ve benzeri istemsiz hareket bozuklukları gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıklarda uygulanan beyin pili ile hastalar normal yaşamına kavuşuyor. Depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Alzheimer gibi hafıza problemleri, epilepsi ve obezite hastaları için de başlayacak Beyin Pili tedavisi ile psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi hedefleniyor.

En son teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde; laparoskopik (videoendeskopik) ve açık cerrahi yöntemler kullanılarak operasyonlar yapılmaktadır. Laparoskopi operasyonlarda; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatlarında başarıyla uygulanmaktadır.