Artık saçlara da check up yapılıyor. Böylece saçtaki ve saç derisindeki problemler ortaya konarak ona göre bir tedavi şekli belirlenebiliyor. İşte saçtaki problemlerin kökenine inerek tedavi eden yöntem...

Artık saçlara da check up yapılıyor. Böylece saçtaki ve saç derisindeki problemler ortaya konarak ona göre bir tedavi şekli belirlenebiliyor. İşte saçtaki problemlerin kökenine inerek tedavi eden yöntem...

Çeşitli nedenlerle dökülen saçlarınız için kökten çözüm arıyorsanız, saçınıza chech up yaptırabilirsiniz. Bir saat süren bir bu işlem sonucunda, saçınızdaki problemin nedenini öğrenip ona göre bir tedavi yolu deneyebilirsiniz.

Saç dökülmesi yıllardır pek çok kadın ve erkeğin çözüm aradığı bir sorun. Yüzeysel yöntemler ve şampuanlarla saç kaybının önüne geçilse de tam bir iyileşme için sıkıntının kaynağına inmek gerekiyor.

İtalyan Cesare Ragazzi'nin Türkiye Koordinatörü Gökhan Örmen, check up yöntemi ile ilgili merak edilenleri anlattı. Bir sat süren bu işlem sırasında saçın ve derinin esnekliği, yağ oranı, PH değeri, nem oranı, sertliği ve kişinin ‘saç kitle endeksi' ortaya çıkarıldığını belirten Örmen, son olarak sıkıntılar tespit edilerek tedavi yoluna girildiğini söylüyor.

“ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN DERİYİ İYİLEŞTİRMEK”

Örmen, “Özellikle mevsim değişimlerinde, menopoz, antropoz, ateşli hastalıklar, lohusa dönemi gibi kadın ve erkekler için önemli geçiş dönemlerinde saç kayıplarında artış yaşanabiliyor. Biz de saça ‘check up' yaparak önce saç ve derideki sıkıntıları tespit ediyoruz sonra da mevcut duruma en uygun tedaviyi uyguluyoruz” diyor. Sadece sağlıklı bir deri ve kökten sağlıklı saçların çıkabileceğini belirten Örmen, “Biz sorunun kaynağına iniyoruz. Önceliğimiz her zaman deriyi iyileştirmek. Saç kaybını önlemek, kalınlığını ve kalitesini artırmak ise sonraki işimiz” şeklinde konuşuyor.

Trikoloji adı verilen bu tedavi yöntemi kapsamında hastaya fototerapi, ozon tedavisi ve masaj uygulanıyor. Ayrıca kişinin durumuna uygun şampuan ve ürünleri kullanması isteniyor. Tedavi olmayı kabul eden kişilerin haftada en az bir defa merkezlerine gelmelerinin şart olduğunu vurgulayan Örmen, seansların bir buçuk saat sürdüğünü söylüyor.