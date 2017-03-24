Galaxy S8 koşulsuz iade edilebilecek!

Galaxy S8 tanıtımı için artık çok kısa bir süre kaldı. Kore'den gelen yeni bir bilgi, Samsung'un yeni modeli için cesur bir pazarlama stratejisi hazırladığını ortaya çıkarttı.

Galaxy S8 tanıtımı için artık çok kısa bir süre kaldı. Kore'den gelen yeni bir bilgi, Samsung'un yeni modeli için cesur bir pazarlama stratejisi hazırladığını ortaya çıkarttı.

Samsung, Galaxy Note 7’de yaşadığı büyük sorunların ardından Galaxy S8 ile yüksek bir satış rakamına ulaşmak için farklı pazarlama stratejileri peşinde. Kore kaynaklı Invenstor’un iddiasına göre şirket, daha önce görülmemiş satış politikası denenecek.

3 Farklı Galaxy S8 görüntülendi!

Galaxy S8 koşulsuzca iade edilebilecek!

Invenstor’ın haberine göre Samsung, Galaxy S8 için üç ay kullanımın sonunda koşulsuz ücret iadesi garantisi verecek. Bu herhangi bir ürün için, özellikle de bir Android akıllı telefon için benzeri görülmemiş bir uygulama. Eğer böyle bir şey olursa Samsung, S8 ile rekor satış rakamlarına ulaşabilir.

Samsung’un pazarlama konusundaki bir başka stratejisi de Bixby adlı akıllı asistanı Galaxy S8 ile sınırlı tutmak. Şirket, Galaxy S8 satışından bir süre sonra güncelleme ile Bixby’i çok daha işlevsel hale getirebilir. Bixby’nin göstereceği başarı S8 satışlarını arttırabilir.

Raporda, Samsung’un üç ay koşulsuz iade garantisinin Kore pazarına mı yoksa tüm dünyaya mı yönelik olacağı henüz belirtilmemiş. Samsung’un bu stratejiyi uygulaması kendisine büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak tüketicilerin S8’i iade edip diğer firmaların amiral gemilerine yönelme ihtimalini de unutmamak gerek.