Google Play Store’dan milyonlarca uygulama silinecek

Google firması, uyguama mağazası Play Store'da gerekli güvenlik şartlarına uymayan milyonlarca “zombi uygulama”yı silmeye hazırlanıyor

Google dünya çapında tüm Android uygulama geliştiricilerine acil mesajlar yollamakla meşgul. Bu önemli mesajlarda, firmanın Kullanıcı Verileri şartlarına uymadığı tespit edilen uygulamaların silineceği belirtiliyor. Google Play Store'da uygulaması bulunan birçok geliştiricinin, uygulamalarına bir Gizlilik Şartları bölümü koymadığı ifade ediliyor.

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Google Play Store'a yüklenen uygulamaların hepsinde, kullanıcıdan alınan hassas verilerin veya cihaz bilgilerinin saklı tutulacağına dair bir bilgi bölümünün bulunması zorunlu. Google da tüm geliştiricilere bu bilgi sayfasının uygulama içinde bulunması zorunluluğunu hatırlatan mesajlar atıyor. Ayrıca bu gizlilik şartları bilgilerinin, uygulamanın mağazadaki tanıtım sayfasında da yer alması gerekli.

Uygulama geliştiricilere yollanan acil mesajda, talep edilen bu düzeltmenin 15 Mart 2017 tarihine kadar tamamlanması isteniyor. Aksi takdirde, Google'ın uygulamanın görünürlüğünü düşürme ve hatta uygulamayı mağazadan silme hakkının uygulanacağı belirtiliyor.

Google bu şekilde Play Store'daki milyonlarca “zombi uygulama”yı temizlemeyi planlıyor. “Zombi uygulama” uzun süredir güncellenmemiş ve artık geliştiricisi tarafından desteklenmeyen eski yazılımlara verilen isim. Bu uygulamalar silindiği takdirde, devamlı geliştirilen ve güncellenen yeni uygulamalar aramalarda daha yüksek sıralarda görünebilecek.