Tepkilerden sonra Whatsapp geri adım atacak mı?

Geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeyle Whatsapp durumlarına hikaye özelliği getirilmişti. Bu özelliğin Whatsapp'ın kullanım amacına ters olduğunu düşünen kullanıcılar isyan etti ve Whatsapp'dan geri adım geldi...

Geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeyle Whatsapp durumlarına hikaye özelliği getirilmişti. Bu özelliğin Whatsapp'ın kullanım amacına ters olduğunu düşünen kullanıcılar isyan etti ve Whatsapp'dan geri adım geldi...

Whatsapp’a gelen güncellemeyle Whatsapp durumlarında, video, gif, fotoğraf gibi öğeler kullanılabiliyor. Snapchat ve Instagram’dan tanınan bu özelliklerin Whatsapp’a gelmesiyle yıllardır kullanılan mesajlaşma uygulamasında durum yazısı kaldırıldı. Birçok kullanıcı durum yazısının kaldırılmasını tepkiyle karşıladı ve Whatsapp’ın geri adım atacağı konusunda bir iddia ortaya atıldı.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ GERİ Mİ ALINACAK?

WAIBetaInfo’nun Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre Whatsap’ın hikayeler özelliği kaldırılmayacak fakat yazılı durum güncellemeleri geri gelecek. Bu geri dönüş konusunda Whatsapp’dan resmi bir açıklama olmadığı için yazılı durum güncellemesinin ne zaman geri döneceği netlik kazanmadı.

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