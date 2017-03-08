Wikileaks’in ‘CIA deşifresi’nin ardından şirketler harekete geçti

WikiLeaks, CIA ve müttefiki istihbarat servislerinin bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonların yanı sıra akıllı telefonlardaki Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarındaki şifreleme sistemini aşarak sızmayı başardığını ortaya çıkarmıştı.

WikiLeaks, CIA ve müttefiki istihbarat servislerinin bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonların yanı sıra akıllı telefonlardaki Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarındaki şifreleme sistemini aşarak sızmayı başardığını ortaya çıkarmıştı.

Bu olaydan sonra Apple’ın sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada kullanıcıların iOS’un son güncellemesini indirmelerini isteyerek “iPhone’un içindeki teknoloji bugün tüketiciler için en iyi veri güvenliğini temsil ediyor ve biz bunun böyle devam etmesi için çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve yazılımlarımız kullanıcılarımızın hızlıca en son güvenlik güncellemelerini elde etmesi için tasarlandı. Kullanıcıların yüzde 80’i işletim sistemimizin son sürümünü kullanıyor. Yaptığımız ilk incelemeye göre sızıntılarda belirtilen konular son iOs sürümünde düzeltildi. Herhangi bir belirlenmiş savunmasızlığa yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“İDDİALARIN FARKINDAYIZ VE KONUYLA ACİLEN İLGİLENİYORUZ”

Sputnik’in haberine göre, Microsoft’tan yapılan açıklamada da ‘söz konusu iddiaların farkında olunduğu ve konuyla acilen ilgilendikleri’ belirtildi.

Samsung’un sözcüsü ise “Kullanıcılarımızın gizliliği ve ürünlerimizin güvenliği şirketimizin en önemli önceliğidir. Söz konusu iddiaların farkındayız ve konuyla acilen ilgileniyoruz” dedi.